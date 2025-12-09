[헤럴드경제=이명수 기자] 일본 동부 아오모리현 앞바다에서 규모 7.6 강진이 발생했다.

8일 일본 NHK 등에 따르면 이날 오후 11시15분께 아오모리현 아오모리시 동쪽 133㎞ 해역에서 규모 7.6으로 추정되는 지진이 관측됐다. 진원 깊이는 50㎞다.

일본 기상청은 당초 지진 규모를 7.2로 추정했지만, 이후 7.6으로 상향했다.

지진으로 아오모리현 하시노헤시에선 진도6강 흔들림이, 아오모리현 오이라세정과 하시카미정에선 진도6약 흔들림이 관측됐다.

일본 기상청은 지진의 흔들림을 진도0·진도1·진도2·진도3·진도4·진도5약·진도5강·진도6약·진도6강·진도7 등 10단계로 나누고 있다. 계측진도계로 자동 측정해 발표한다. 진도 0이 가장 낮은 수준이다.

진도 6강은 서 있지 못하고, 흔들림에 따라 넘어지는 수준이다. 고정하지 않은 가구 대부분이 움직인다. 진도 6약은 서 있는 게 힘들어지고 문이 열리지 않는 정도다.

일본 기상청은 아오모리현 태평양 연안과 이와테현, 홋카이도 태평양 연안 중부에 예상 높이 3m 쓰나미 경보를 발령했다.

홋카이도 태평양 연안 서부와 동부, 미야기현, 아오모리현 동해 연안, 후쿠시마현에선 예상 높이 1m의 해일 주의보를 발표했다.

일본 정부는 오후 11시16분 총리관저 위기관리센터에 관저대책실을 설치해 관계 부처 및 지자체와 연락을 취하며 정보를 수집 중이다.

한국 기상청은 이번 지진으로 인한 국내 영향은 없다고 알렸다.