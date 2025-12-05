국악관현악 윈터콘서트, 호두까기 인형 발레공연 등 릴레이 공연

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 12월 한 달간 송파문화예술회관에서 다양한 장르의 릴레이 공연을 개최한다고 밝혔다.

지난 11월 구는 기존 구민회관을 리모델링해 500석 규모 전문공연장 송파문화예술회관을 개관했다.

먼저, 6일 오후 5시 국악관현악 중심의 창극 협연 ‘윈터 콘서트’가 개최된다. 국악관현악 서곡 ‘축제’를 필두로, 고전 산조의 깊이가 느껴지는 ‘김죽파류 가야금 산조에 의한 협주곡’, 독특하고 강렬한 태평소 음색이 돋보이는 ‘서용석류 태평소 시나위’가 이어진다.

뒤이어, 해학 넘치는 창극과 노래 협연이 펼쳐진다. ‘쑥대머리’, ‘배띄워라’를 노래하고, 흥부와 놀부 역할을 맡은 창극 명인들의 ‘화초장 대목’은 진한 웃음과 카타르시스를 전한다. 이 밖에도, 밀양아리랑 주제에 의한 국악관현악 ‘적월’, 소리꾼이 부르는 퓨전 국악과 전통가요 등 다채로운 국악의 매력을 선보일 예정이다.

특히, 오는 23일 예정된 ‘호두까기 인형 발레 공연’은 구민을 위한 최고의 연말 클래식 선물이다. 올해는 차이콥스키의 세계적인 발레 명작 ‘호두까기 인형’의 제2막 ‘신비의 궁전’을 집중적으로 선보인다.

특히, 아기자기한 볼거리가 가득한 요정들의 ‘나라별 춤’이 인상적이다. 초콜릿 요정의 스페인 춤, 차의 요정의 중국 춤, 역동적인 러시아 춤, 우아한 프랑스 춤과 ‘꽃의 왈츠가 펼쳐진다.

13일 오후 5시에는 사물놀이, 부채춤, 대합주 등으로 구성된 ‘송파구립민속예술단 특별공연’이, 18일 오후 7시 30분 ‘송파구립소년소녀합창단 정기연주회’가 예정돼 있다. 다음날인 19일 오후 4시 30분에는 송파구가 보유한 중요무형유산 송파산대놀이를 현대적으로 재구성한 ‘송파산대놀이 명작화 공연’이 열린다.

서강석 송파구청장은 “멋진 장소에서 사랑하는 사람들과 다채로운 공연을 감상하며, 즐겁고 따스한 연말 보내시길 바란다”라며, “새해에도 송파문화예술회관을 중심으로 구민의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.