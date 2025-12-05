“금융권 AI·클라우드 생태계 정착 철저한 금융보안이 무엇보다 중요”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이억원 금융위원장이 5일 정부서울청사에서 데이비드 A. 자폴스키 아마존 수석부회장과 만나 금융 인공지능(AI) 생태계 정착을 위한 금융보안 협력방안을 논의했다.

금융위에 따르면 이 위원장은 이날 자폴스키 수석부회장과 면담했다. 이번 면담은 한국이 글로벌 AI 3대 강국으로 도약하는 과정에서 금융권이 AI·클라우드 시대에 어떻게 대비해야 하는지에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

그는 “금융권의 AI·클라우드 생태계가 안정적으로 정착하기 위해서는 신뢰할 수 있는 클라우드 인프라 활용 기반과 금융사고에 대한 운영복원력을 뒷받침하는 철저한 금융보안이 무엇보다 중요하다”고 말했다. 특히 “작은 보안상 허점이 막대한 소비자 피해와 금융 신뢰도 저하로 이어질 수 있다는 경각심을 갖고 이를 방지하기 위한 선제적이고 체계적인 대응·관리체계를 갖춰야 한다”고 강조했다.

정부는 이를 위해 전자금융거래법 개정을 통해 ▷징벌적 과징금 도입 ▷보안수준 비교 공시 ▷CISO(최고정보보호책임자) 권한 강화 등을 추진 중이며 금융보안에 특화된 별도의 총괄법제인 디지털금융보안법(가칭)을 제정할 방침이다.

이 위원장은 이 자리에서 아마존웹서비스(AWS)의 대규모 국내 AI 인프라 투자 계획에 대해서도 감사를 표했다. AWS는 지난 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 2031년까지 신규 AI 데이터센터 구축 등에 50억달러 이상 투자하겠다고 발표했다.

자폴스키 수석부회장은 “정부·금융권·클라우드컴퓨팅 업계 간 긴밀한 협력이 튼튼한 금융안전망 구축의 핵심”이라면서 “한국의 금융회사들이 AI·클라우드 서비스를 안전하게 도입·활용할 수 있도록 적극적으로 협조하겠다”고 화답했다.