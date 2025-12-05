[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]안산도시공사(사장 허숭)는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’ 심사에서 4년 연속 선정됨과 동시에 보건복지부 장관상을 수상했다고 5일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 파트너십을 기반으로 사회공헌 활동에 참여해 지역사회 활성화에 기여한 기업과 기관을 평가·인정하는 제도다.

안산도시공사는 2022년부터 매년 지역사회공헌 인정기업으로 선정됐으며, 2023년부터 올해까지 3년 연속 최고등급인 S등급을 획득해 사회적 책임 이행 우수기관으로 평가받았다.

특히 올해 심사에서는 우수한 사회공헌 성과를 인정받아 보건복지부 장관상의 영예를 안게 됐다. 세부적으로는 ESG 경영과 연계된 7개 심사 분야 중 ▷환경경영 ▷추진체계 ▷문제인식 ▷네트워크 ▷프로그램 ▷투명경영 등 6개 분야에서 최고 등급을 기록, 탁월한 사회적 가치 실현성과를 입증했다.

또 친환경·탄소중립 실천, 국제표준(ISO 14001)에 기반한 ESG 경영체계 구축, 지역사회 문제 해결 중심의 사회공헌 활동 추진 등에서 높은 평가를 받았다.

허숭 안산도시공사 사장은 “3년 연속 지역사회공헌 인정제 선정과 보건복지부 장관상 수상은 임직원 모두가 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “앞으로도 공기업으로서의 사회적 책임을 다하고, 지역사회와 상생하는 지속가능한 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.