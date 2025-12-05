[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 갑자기 생계가 어려워진 구민에게 무료로 기본 먹거리를 보장하는 ‘그냥드림’ 사업을 12월 1일부터 시범 운영 중이다.

이번 사업은 코로나19 시기에 영등포구 등에서 한시적으로 운영했던 정책을 보건복지부가 ‘그냥드림’ 사업으로 확대해 전국 단위에서 시행하는 사업이다. 최근 전국의 56개 지자체가 시범 운영을 시작했다.

기존 푸드뱅크ㆍ마켓은 소득 기준 복지대상자 중심으로 운영돼 갑자기 위기를 맞은 주민들은 이용에 제한이 있었다. 특히 최근 물가 급등 상황에서 위기 가정이 먹거리 문제로 궁지에 몰리는 경우가 없도록 지원 체계를 마련하는 필요성이 커지고 있다.

이에 구는 ‘그냥드림’ 사업으로 소득 기준과 관계없이 생계가 곤란한 주민 누구에게나 기본 먹거리를 보장하고 복지 사각지대를 선제적으로 발굴ㆍ해소한다는 방침이다.

구는 긴급한 상황에 처한 연간 3700여 명에게 2만 원 상당의 먹거리 꾸러미를 무료로 지원한다. 구 예산과 정부 보조금만으로 수요를 충족하기 어려울 것을 감안해 사회복지 공동모금회 성금도 활용한다. 매월 400개의 꾸러미를 확보하고 긴급 가정에 제공할 계획이다.

꾸러미에는 즉석밥, 참치캔, 국류, 라면, 김 등 누구나 일상적으로 즐겨먹을 수 있는 품목들이 포함되어 있다. 영등포구청 별관 D동에 있는 영등포사랑나눔 푸드뱅크ㆍ마켓 1호점 내 전용 코너에서 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다.

1회 방문 시에는 신청서 작성 후 즉시 꾸러미를 받을 수 있으며, 2회 방문 시에는 기본 복지상담 후 꾸러미가 제공된다. 지속적인 복지가 필요하다고 판단되면 주민센터와 연계해 맞춤형 복지 서비스를 제공한다.

최호권 영등포구청장은 “갑자기 생계가 어려워진 구민은 꾸러미를 부담없이 받아 가시기 바란다”며 “앞으로도 구민 한 분 한 분의 일상을 살피고 복지 사각지대가 생기지 않도록 따뜻한 돌봄 행정을 이어가겠다”고 전했다.