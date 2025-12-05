‘서울시 자치구 최초’ 상위단계 재인증... 한발 앞선 아동친화 정책이란 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 서울시 자치구에서는 처음으로 유니세프 아동친화도시 상위단계 재인증을 획득했다.

이번 재인증은 구가 아동의 권리 보장과 아동친화적인 환경 조성을 위해 꾸준히 노력한 결과다.

안팎에서는 구의 한발 앞선 아동친화 정책이 아동의 삶의 질 향상과 지역사회 인식 개선에 크게 기여했다는 평이다.

앞서 구는 2015년 유니세프와의 업무협약을 시작으로 2016년 첫 인증을 받고 2021년 상위단계를 획득했다.

구는 이번 재인증에서 아동 참여와 권리 교육, 정책 결정을 위한 근거 확보, 지속가능한 거버넌스 구축 등 5개 평가영역에서 좋은 평가를 받았다.

그간 구는 아동의 권리 증진을 위해 많은 노력을 기울여 왔다. 특히, 청소년참여예산제를 도입해 아동의 목소리가 예산에 직접 반영될 수 있도록 했다.

또 아동의 참여권 보장을 위해 ‘어린이·청소년의회’를 운영해 아동들이 정책 결정에 참여할 기회를 제공했다.

구는 이번 재인증을 발판 삼아 ‘아동의 권리가 온전히 실현되는 도봉구 조성’을 목표로 다양한 아동친화 정책을 추진해 나간다는 방침이다.

아동친화도시 재인증 등을 위한 연구를 체계적으로 실시하고 아동의 우선순위를 반영해 4대 정책을 수립‧시행해 나갈 계획이다.

오언석 도봉구청장은 “이번 재인증은 구민과 공직자가 함께 만들어 낸 값진 성과다. 앞으로도 아동이 안전하고 존중받는 지역사회를 만들기 위해 관련한 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.