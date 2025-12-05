㈜리하온 등 10개사에 인증패 수여 고용환경 우수…융자금 지원 등 혜택

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 5일 시청 본관 7층 상황실에서 안효대 경제부시장을 비롯해 기업 관계자 10여 명이 참석한 가운데 ‘2025년 일자리창출 강소기업’ 인증패 수여식을 가졌다.

이날 인증패를 받은 일자리창출 강소기업은 신규 채용 등 고용 환경이 우수한 기업으로, 본사 및 사업장 소재지가 울산이면서 2년 이상 운영 중인 종사자 10인 이상 중소기업이다.

1차 서류심사, 2차 현장실사, 3차 선정위원회 심의를 통해 신규 일자리 창출뿐만 아니라 고용 안정, 근로 복지환경 개선, 일·생활 균형문화 조성에서 우수한 평가를 받았다.

선정기업은 ▷㈜리하온 ▷오엠텍㈜ ▷현대중공업터보기계㈜ ▷㈜인사이트온 ▷㈜금강테크 ▷㈜가나엔터프라이즈 ▷조운산업 ▷㈜엔티에스솔루션 ▷㈜씨티코리아 ▷㈜슈타겐 등 10개사이다.

울산시는 선정 기업들에 인증패를 수여하고 기업별로 2000만원의 근무환경개선금을 지원하고 경영안정자금 융자 지원 및 금리 우대, 세무조사 유예 등 특전도 준다.

안효대 경제부시장은 “일자리창출 분위기를 확산하고 좋은 일자리를 많이 만들어 낸 기업이 자부심을 가질 수 있도록 일자리창출 강소기업을 지속적으로 선정할 계획”이라고 말했다.