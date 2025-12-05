급변하는 노동환경 대응 위해 교육·연구 결합 노사관계 안정·전문가 양성 위한 협력체계 공식화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국고용노동교육원(KELI)과 고려대학교 노동대학원이 노란봉투법 시행, 산업재해 예방 강화, 노동 ESG 책임 확대 등 급변하는 노동환경에 대응하기 위해 노동교육 협력체계를 공식 구축했다. 전문교육과 연구 기능을 결합해 현장의 대응 역량을 높이겠다는 취지다.

5일 한국고용노동교육원과 고려대 노동대학원은 노동교육 내실화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 양 기관이 교육과 연구, 콘텐츠 개발, 인력 교류 등 전 분야에서 협업을 강화해 노동전문가 양성과 노사관계 안정 기반을 강화하는 데 목적이 있다.

한국고용노동교육원은 1989년 설립된 국내 대표 노동교육기관으로, 매년 노조 간부·인사노무 담당자·청소년·노동부 공무원 등 약 23만 명을 대상으로 교육을 실시하고 있다. 고려대 노동대학원은 1965년 노동문제연구소를 모태로 1995년 설립돼 학문·정책·현장 영역을 아우르는 노동전문가 양성기관으로 자리매김했다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 노동교육 프로그램 공동 개발, 공동연구 수행, 연구진·강사진 교류, 교육시설 및 콘텐츠 공유 등 협업 범위를 확대한다. 특히 노란봉투법 시행, 산업재해 예방 시스템 강화, 노동정책 ESG 책임 강화 등 최근 노동정책의 주요 이슈를 교육 과정에 적극 반영할 계획이다.

김진영 고려대 노동대학원 원장은 “노동교육을 선도하는 두 기관이 협력체계를 구축하게 돼 매우 뜻깊다”며 “양 기관의 연구·교육 역량을 결합해 미래 노동의제를 함께 선도할 것”이라고 말했다.

김종철 한국고용노동교육원 부원장(원장 직무대행)은 “노란봉투법 시행, 산재예방 강화, 노동 ESG 책임 강화 등 노동환경 변화에 적극 대응하는 노동교육 시스템 고도화에 협약이 큰 계기가 될 것”이라고 밝혔다.