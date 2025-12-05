3일 구청 2층 대강당서 국공립어린이집연합회와 따뜻한 겨울나기 기부금 전달식 개최 90개소 국공립어린이집서 1년간 돼지저금통 모으기, 바자회 통해 조성된 3200여만원 성금 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)가 지난 3일 구청 2층 대강당에서 국공립어린이집연합회(회장 한진숙)와 ‘따뜻한 겨울나기 기부금 전달식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 전달식에는 전성수 서초구청장, 한진숙 국공립어린이집연합회 회장을 비롯해 국공립어린이집 24개소의 원아·학부모·교직원 등 총 300여 명이 함께 참여해 의미를 더했다.

이번 전달식은 국공립어린이집연합회가 지난 1년간 90개소 국공립어린이집에서 돼지저금통 모으기와 바자회 등을 통해 마련한 약 3200여만원의 성금을 어려운 이웃을 돕기 위해 전달하는 자리였다.

이날 행사에서는 원아들이 이웃 사랑의 실천으로 저금통에 모은 기부금을 직접 만든 기부금 봉투에 담아 사랑의 모금함에 넣은 ‘기부 퍼포먼스’를 선보이기도 했다. 이를 통해 아이들은 나눔과 배려의 가치를 자연스럽게 익히고 이웃을 돕는 기쁨을 직접 체감하는 뜻깊은 경험이 될 것으로 기대된다. 모금된 기부금은 향후 사회복지공동모금회에 전달돼 지역 내 취약계층 지원을 위해 사용될 계획이다.

전성수 서초구청장은 “추운 겨울철에 따뜻한 나눔을 실천해 주신 국공립어린이집연합회에 깊은 감사의 말씀을 전한다”며, “아이들의 작은 정성이 모여 어려운 이웃에게 따뜻한 위로가 되기를 바란다”고 전했다.