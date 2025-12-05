[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 조세호 측이 조직폭력배와의 연루설에 대해 “사실무근”이라고 부인했다.

4일 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 온라인상에서 제기된 의혹과 관련해 “SNS에서 확산 중인 주장은 전혀 사실이 아니다”며 “거론된 인물은 단순히 아는 사이일 뿐”이라고 밝혔다.

앞서 한 SNS계정에는 조세호가 지방의 조직폭력배 핵심 인물로 지목되는 A씨와 친분을 유지하며 고가의 선물을 주고받았다는 주장과 함께 관련 사진이 올라왔다.

사진에는 A씨가 실질적 소유자인 프랜차이즈 식당 앞에서 찍은 조세호의 모습, A씨와 다정하게 찍은 조세호의 모습 등이 담겼다.

계정 운영자는 “조직폭력배 두목 A씨가 실질적 소유자인 프랜차이즈에 조세호가 자주 방문하나 보다”며 “조세호는 반성하라. 지인이라는 핑계로 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보해주고 거창 지역 최대 폭력 조직 실세인 A씨와 자주 어울려 다니면서 술 마시고 고가 선물 받고 국민 개그맨이 그래도 되는 거냐”고 했다.

한편 조세호는 지난 2001년 SBS 공채 6기 개그맨으로 데뷔해 다양한 예능에서 활발히 활동 중이다. 지난해 10월에는 9살 연하의 비연예인과 결혼했다.