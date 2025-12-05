예술가 5인을 조명한 하반기 기획전 운영 중… 공원의 역사·문화 가치 강화 ‘망우문화마당’ 개관 및 스카이워크–망우수국길 연결로 열린 문화공간 조성 셔틀버스 누적 10만 6천 명 이용으로 접근성 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기) 망우역사문화공원이 2022년 4월 전시실, 교육실, 북카페 등을 갖춘 ‘중랑망우공간’을 개관한 이후 누적 방문객 214만 명을 돌파하며 서울 대표 복합문화공간으로 자리 잡고 있다.

만해 한용운, 소파 방정환, 유관순 열사 등 근‧현대 인물 80여 명이 잠들어 있는 역사적 배경을 기반으로 자연·문화·교육·예술이 어우러진 공간으로 주목받고 있다.

올해 9월 1일부터 진행 중인 하반기 기획전 ‘모던감각: 망우의 예술가들’은 공원의 역사성과 예술적 가치를 새롭게 조명하고 있다. 소설가 계용묵, 시인 김영랑, 영화감독 노필, 화가 이인성, 작곡가 채동선 등 공원에 영면한 예술가 5인의 삶과 작품세계를 소개하며, 문학·미술·영상·음악을 아우르는 체험형 구성으로 관람객의 관심을 모으고 있으며 전시는 2026년 2월 20일까지 이어진다.

구는 최근 3년간 독립운동가, 문학, 예술 등 다양한 기획전시를 운영하며 공원의 역사성과 예술적 가치를 꾸준히 알려왔다.

특히 2025년 상반기 개최된 ‘광복 80주년 기념 무궁화 꽃이 피었습니다’ 전시는 유관순·한용운 등 독립운동가를 재조명하며 큰 호응을 얻었다.

공원 이용 환경도 꾸준히 개선하고 있다. 최근 개통된 용마산 스카이워크가 망우수국길과 이어지면서 주민들이 산책하며 자연스럽게 공원까지 걸어올 수 있게 됐다. 또 4.7km 순환산책로 정비, 안전보행로·전망대 개선, ‘망우동행길’ 설치 등으로 공원을 한층 편하게 둘러볼 수 있도록 했다.

아울러 버스정류소 신설과 주차면 확충, 양원역–망우공간을 오가는 무료 셔틀버스는 지금까지 10만 6천 명이 이용하며 공원 방문의 편리함을 높이고 있다.

특히 올해 9월 문을 연 300석 규모의 다목적 문화공간 ‘망우문화마당’은 주민들의 문화 향유 기회를 크게 넓혔다. 개관을 기념해 10~11월 주말마다 ‘망우문화마당 가을버스킹’을 운영해 노래·클래식·국악·통기타 등 다양한 공연을 선보여 큰 호응을 얻었다.

류경기 중랑구청장은 “망우역사문화공원은 근현대사의 기억을 품은 중랑구의 중요한 문화 자산”이라며 “앞으로도 망우역사문화공원이 역사와 문화, 휴식이 함께하는 구민 일상 속 소중한 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 가꿔 나가겠다”고 말했다.