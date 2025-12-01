[헤럴드경제=함영훈 기자] 힐튼(Hilton)의 럭셔리 컬렉션 브랜드 LXR 호텔앤리조트가 하와이 오아후섬 등지로 브랜드 포트폴리오를 확장하고 있다.

LXR은 발리, 교토, 파리, 도하, 세이셸 등 8개국 16개 호텔로 구성된 독립형 럭셔리 컬렉션으로, 각 호텔이 고유의 역사와 지역적 정체성을 기반으로 운영하는 아이덴티티를 보인다. 목적지의 스토리와 감성을 담아내는 ‘현지화된 럭셔리 경험’이 브랜드 핵심 가치다.

이에 따라 모든 호텔은 건축, 인테리어, 다이닝, 웰니스 프로그램 등에서 지역의 자연과 문화를 적극적으로 반영한다. 이러한 방향성은 최근 강화된 브랜드 시그니처 프로그램 ‘모험의 추구(Pursuit of Adventure)’를 통해 더욱 명확해지고 있으며, 고객의 호평을 받고 있다.

LXR 호텔앤리조트 계열 하와이 오하우섬의 카라이(Ka La’i)와이키키 비치호텔은 호텔 고유의 매력과 하와이 고유의 지역성을 유지하면서도 LXR이 추구하는 품격 있는 서비스, 여행지 중심의 경험 가치가 결합된 형태다.

1일 한국 내 세일즈와 마케팅 파트너인 에스마케팅 커뮤니케이션즈에 따르면, 카라이는 와이키키 중심부 포트 드루시 비치 파크 인근에 위치한 38층 규모의 호텔로, 462개의 객실과 레지던스형 스위트를 갖추고 있다.

객실에서는 태평양과 다이아몬드헤드를 조망할 수 있으며, 전체 공간에 하와이 자연과 생활양식을 반영했다. 하와이어로 ‘평온·만족’을 뜻하는 호텔명 ‘Ka La’i’ 가치에 부응해, 투숙객이 여유와 편안함을 온전히 느낄 수 있도록 설계됐다고 한다.

호텔 내부에는 레스토랑과 라운지, 인피니티 풀, 피트니스 센터 등 다양한 시설이 마련되어 있다. 또한 하와이 전통 웰니스 요소를 접목한 프로그램, 지역 농산물을 활용한 다이닝, 오하우 특유의 환대(Aloha Spirit)를 기반으로 한 맞춤형 서비스 등은 글로벌 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 있다고 에스마케팅은 소개했다.

가족 여행, 허니문, 장기 체류 등 다양한 여행 목적에 적합한 점도 꾸준한 수요의 이유로 꼽힌다. 호텔은 2025년부터 단계적 리노베이션도 진행할 예정이다. 객실, 스위트, 로비, 정원, 풀 시설 등이 포함되며, 세계적 디자인 스튜디오 브레인 오셜리반(Brian O’Sullivan)이 디자인을 맡는다.

하와이 자연과 재료, 전통적 요소를 현대적으로 재해석해 지역 기반의 럭셔리 경험을 한층 강화할 계획이다. 아울러 한국민들을 위해 지속적인 마케팅을 전개할 방침이다.