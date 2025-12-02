- 전국 누구나 도전 가능한 희소 입지, 스마트시티 핵심지구의 청약 기회

세종시 5-1생활권, 스마트시티 국가시범도시에 들어서는 ‘엘리프 세종 스마트시티’가 전국 청약이 가능한 단지로 수요자들의 주목을 받고 있다. 최근 부동산 시장에서 지역 거주 제한 없이 누구나 청약할 수 있는 단지가 귀해지면서, 실거주와 투자 수요 모두에게 매력적인 선택지로 떠오르고 있다.

일반적으로 아파트 1순위 청약은 해당 주택건설지역 거주자에게 우선권이 주어지지만, 전국구 청약 단지는 ‘주택공급에 관한 규칙 제4조 제1항 제3호’에 의거해 거주지 제한 예외가 적용된다. 이는 행정중심복합도시, 기업도시, 혁신도시 등 국가 균형 발전을 목적으로 개발되는 지역의 인구 유입과 경제 활성화를 촉진하기 위한 조치로, 청약 자격 요건만 갖추면 거주 기간과 상관없이 전국 누구나 1순위 청약에 도전할 수 있다.

이에 따라 엘리프 세종 스마트시티는 세종 1년 이상 거주자 60%, 나머지 40%는 전국 대상 공급이 적용돼 청약통장 요건만 갖추면 누구나 1순위 청약이 가능하다. 이로 인해 세종은 물론 인근 대전·청주를 비롯해 수도권에서도 관심이 빠르게 확산되고 있다.

업계 관계자는 “전국 청약이 가능한 단지는 다양한 개발이 진행되는 핵심 지역에 위치해 수요 범위가 넓고, 시장 변동성에 대한 방어력이 높다”며 “상승장에서는 가치가 빠르게 반응하고, 외지 수요까지 흡수할 수 있어 분양 이후에도 거래 유동성이 안정적으로 유지되는 경향이 있다”고 말했다.

전국 청약이라는 장점에 더해, ‘엘리프 세종 스마트시티’가 위치한 세종 5-1생활권은 스마트시티 국가시범도시로 지정된 핵심 개발지구라는 점도 눈여겨볼 만하다.

5-1생활권은 도시 전체가 실증 플랫폼(테스트베드) 역할을 하는 미래형 신도시로, 스마트 주차와 차량공유, 자율주행 등 모빌리티 기술부터 스마트러닝, 에너지 자립, 범죄예방, 생활정보, 헬스케어 등 다양한 4차 산업혁명 기술이 적용된다. 입주민들은 이러한 첨단 시스템을 통해 기존 도시와는 차원이 다른 편리함과 효율적인 생활 환경을 경험할 수 있을 전망이다.

자녀 교육 환경도 높은 경쟁력 중 하나다. 단지 인근에 합강유치원·합강초·합강중·합강고(예정)가 모두 도보권에 배치될 예정으로, 안전한 통학이 가능한 원스톱 학세권을 갖춘다. 여기에 단지 인근으로 세종시 최초의 과학문화 전문시설인 과학문화센터가 2029년 개관을 목표로 추진 중에 있으며, AI 데이터를 기반으로 맞춤형 학습 시스템을 제공하는 ‘스마트 스쿨’ 모델도 도입될 예정이어서 입주민들은 미래형 교육 환경을 가장 먼저 경험할 수 있다.

주거 쾌적성 또한 충분히 고려됐다. 단지 인근에는 미호천과 금강, 세종지구공원 등 풍부한 자연환경이 자리해 도심 속에서도 쾌적한 에코 라이프를 누릴 수 있다. 단지는 채광과 통풍을 최적화해 전 세대를 남향 위주로 배치했으며, 세대 구성원과 생애주기를 고려해 59㎡부터 84㎡까지 다양한 평면을 마련해 선택의 폭을 넓혔다. 4베이 판상형 구조(일부 세대 제외)와 넓은 개방감을 살린 평면 설계로 실거주 만족도를 높였고, 제로에너지건축물(ZEB) 5등급 예비 인증을 받아 관리비 절감 효과까지 기대할 수 있는 친환경 아파트로 조성된다.

분양 관계자는 “세종의 새로운 중심으로 떠오르는 5-1생활권의 미래가치를 전국 누구나 누릴 수 있는 흔치 않은 기회”라며 “스마트시티의 인프라와 우수한 교육 환경, 쾌적한 자연까지 모두 갖춘 만큼 치열한 청약 경쟁이 예상된다”고 밝혔다.

한편, 계룡건설 컨소시엄이 시공하는 ‘엘리프 세종 스마트시티’는 세종특별자치시 합강동 5-1생활권 L9블록에 위치하며, 지하 2층~지상 18층, 15개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 424세대 규모로 조성된다.

청약 일정은 12월 2일 1순위, 3일 2순위 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 12월 9일이며, 정당 계약은 12월 20일부터 23일까지 4일간 진행된다.

견본주택은 세종특별자치시 대평동에 위치해 있으며, 사이버 견본주택을 통해서도 단지에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.