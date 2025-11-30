[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북을 대표하는 주류 브랜드 참소주가 연말 시즌을 맞아‘참소주 홀리데이 에디션 640ml 패트(PET)’를 다음달 1일 한정 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 에디션은 산타클로스 일러스트와 크리스마스 컬러를 활용해 연말의 따뜻하고 즐거운 분위기를 시각적으로 담아낸 것이 특징이다.

그린 컬러 포인트와 귀여운 산타 그래픽을 적용해 선물용, 홈파티, 각종 모임 자리에 특별함을 더하는 디자인을 완성했다.

특히‘참소주 홀리데이 에디션 640ml’은 최근 어려운 경기 상황을 고려해 소비자의 부담을 확 낮추고 동일 용량 대비 40% 저렴한 가격으로 선보여 소비자 장바구니 부담을 덜어주는 실속형 제품이다.

제품은 참소주의 깔끔한 맛을 유지하면서 15.9도의 부드러운 도수와 640mL 패트 실속형 대용량을 적용해 홈술족은 물론 연말 모임 등 다양한 음주 상황에서 활용도를 높였다.

금복주 관계자는“참소주 640ml 홀리데이 에디션은 연말의 즐거움을 소비자들과 함께 나누고자 기획한 시즌 한정 상품”이라며 “앞으로도 다양한 시즌 마케팅과 차별화된 제품을 통해 고객과의 소통과 브랜드 이미지를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘참소주 홀리데이 에디션 640ml’은 12월 1일부터 지역 내 주요 일반·대형마트 등에서 순차적으로 판매될 예정이다.