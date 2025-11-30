2~4일 ‘디지털 역량 강화’ 과정…생성형 인공지능(AI), 교통‧정부 앱 등 실습 5일 ‘유품정리사 직업정보탐색’ 과정…현장 경험, 자격 취득 절차, 처우‧전망 등 교육

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 오는 12월 1일까지 ‘중장년일드림센터 12월 프로그램’ 수강생을 모집한다.

중장년일드림센터(개봉로23길 10, 4층)는 35세부터 69세까지 중장년을 대상으로 일자리 상담, 맞춤형 취업 프로그램 등 다양한 무료 교육을 운영해 중장년층의 취업역량 강화 및 사회 재진출을 지원하고 있다.

12월 프로그램은 △유품정리사 직업정보탐색 △디지털 역량 강화 교육으로 구성했다.

2일부터 4일까지 총 3회(1회, 3시간) 진행되는 ‘디지털 역량 강화’ 과정은 스마트폰을 활용한 생성형 인공지능(AI) 기초 이해, 교통·지도 앱 활용법, 정부24‧ 손택스 등 정부 앱 사용법 등 중장년층의 디지털 문해력 향상을 위한 실습 중심 교육으로 운영된다. 단, 교육은 안드로이드 운영체제 사용자 위주의 수업으로 진행될 예정이다.

5일 진행되는 ‘유품정리사 직업정보탐색’ 과정은 현직 유품정리사가 강사로 참여해 현장에서의 실제 경험을 소개하고 자격취득 절차와 근무 여건, 처우 및 전망 등을 교육한다.

각 과정은 중장년 구민을 대상으로 20명씩 선착순 모집하고 중장년일드림센터를 방문하거나 전화로 신청할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “이번 교육이 중장년층이 변화하는 사회 환경 속에서도 능동적으로 대응하고 새로운 진로를 탐색하는 데 큰 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 생애주기별 맞춤형 교육을 통해 모든 세대가 함께 성장하는 구로구를 만들어 가겠다”고 말했다.