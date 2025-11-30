11월 28일 조선호텔앤리조트 임직원 50여 명 참여 2000kg 상당의 김장 중내 독거어르신, 저소득 가구 등 총 250가구에 전달 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 지난 28일 오전 ‘조선호텔앤리조트와 함께하는 김장 나누기 행사’를 진행했다.

이번 행사에는 최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사를 비롯한 임직원 50여 명이 참여해 따뜻한 나눔의 시간을 함께했다.

조선호텔앤리조트와 중구는 지역 내 취약계층을 지원하기 위한 사회공헌 활동의 일환으로 약 2000kg 상당의 김치를 직접 담그고 포장하는 봉사활동을 펼쳤다.

이날 준비된 김장김치는 지역 내 독거어르신, 저소득 가구 등 총 250가구에 순차적으로 전달될 예정이다.

이번 김장 나누기 행사는 기업과 지방자치단체가 함께 겨울철 취약계층의 식생활을 돕기 위한 상생 협력의 의미를 더했다. 중구는 앞으로도 민·관 협력 기반의 사회공헌 활동을 적극 확대해 지역 공동체의 온기를 높여 나간다는 계획이다.

최훈학 조선호텔앤리조트 대표이사는 “지역사회와 따뜻한 마음을 나누는 데 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “직원들과 함께 정성껏 준비한 김치가 취약계층 이웃분들에게 작은 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.

김길성 중구청장은 “바쁜 일정에도 적극적으로 참여해 주신 최훈학 대표님과 임직원분들께 깊이 감사드린다”며 “이번 김장 나눔이 지역의 어르신들과 어려운 가정에 큰 힘이 될 것으로 기대하며, 중구는 앞으로도 기업과 협력하여 복지 사각지대 없는 따뜻한 지역사회를 만들어 나가겠다”고 전했다.