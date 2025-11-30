12:1 경쟁률 뚫고 최종 18커플 탄생…매칭률 67.5% 기록 관악구 사상 최초 SNS 재공유 2100건 돌파, 역대급 화제성 입증 대기업ㆍ공공기관ㆍ전문직 등 다양한 직군 참여, 신뢰도 높은 만남의 장 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 직장인 1인가구를 위한 공식 만남 행사 ‘4가지 없는 소개팅’을 지역 사회의 뜨거운 관심과 호응 속에 성황리에 마무리했다.

지난 11월 21일과 23일 진행된 이번 행사는 지역 사회의 뜨거운 관심과 호응 속에 최종 18커플을 탄생시키는 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

이번 행사는 ‘NO 빌런, NO 술, NO 스킨십, NO 참가비’라는 이색적인 슬로건을 내걸고 건전하고 진지한 만남을 주선했다.

행사는 기획 단계부터 폭발적인 반응을 얻었으며, 관악구 공식 SNS에 게시된 콘텐츠는 구정 홍보 역사상 최초로 2186건 이상의 리그램(재공유)을 기록하며 온라인에서 큰 화제를 모았다.

이로 인해 청년층의 관심을 집중시켰고, 실제로 모집 정원 40명에 총 476명이 신청하며 12대 1의 높은 경쟁률을 기록하는 등 청년들의 높은 기대감을 확인할 수 있었다.

최종 선발된 40명의 참가자들은 국내 주요 대기업 재직자부터 공공기관, 금융권, 전문직, IT 기업 종사자 등 다양한 직업군에 속한 1인가구들로 구성되어 행사에 대한 높은 신뢰도를 나타냈다.

또, 구는 참가자 전원에게 MMPI(다면적 인성검사)를 사전에 제공, 안전하고 신뢰할 수 있는 만남의 환경을 조성했다.

행사는 두 가지 테마로 나누어 진행되어 참가자들의 흥미를 더했다. 11월 21일 저녁에 열린 첫 번째 ‘4가지 없는 로테이션 소개팅’은 참가자들이 대화를 통해 서로를 알아가는 시간을 가졌다.

11월 23일 오후에 진행된 두 번째 ‘블라인드 암흑 소개팅’은 시각적인 요소를 배제하고 목소리와 대화에만 집중하여 깊은 교감을 나누는 방식으로 진행됐다.

그 결과 첫 번째 회차에서는 6커플, 두 번째 회차에서는 12커플이 성사, 전체 참가자 대비 매칭률은 67.5%에 달했다.

특히, 남성 참가자의 75%, 여성 참가자의 60%가 짝을 찾는 등 지자체 주관 행사로는 이례적으로 높은 성공률을 기록했다.

박준희 구청장은 “이번 행사는 1인가구 비중이 높은 관악구의 특성을 반영해 청년들이 자연스럽게 교류하고 관계를 형성할 수 있는 장을 마련하고자 기획했다”며 “참가자들의 뜨거운 반응과 높은 매칭률을 통해 1인가구 지원 정책에 대한 구민들의 강한 수요를 확인한 만큼, 앞으로도 1인가구의 삶의 질을 높이고 사회적 관계망을 형성할 수 있는 이색적이고 선도적인 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.