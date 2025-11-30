국공립어린이집 확충, 워킹스쿨버스 운영 등 아이도 부모도 행복한 돌봄 환경 만들어와 2024년 합계출산율 및 공보육률 서울시 1위 달성, 보육 정책 성과 수치로도 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 대한민국시장‧군수‧구청장협의회가 개최한 ‘2025 기초지방정부 우수정책 경진대회’에서 복지 분야 최우수상을 수상했다.

이번 경진대회는 민선 지방자치 30주년을 맞이하여 전국 기초지방정부를 대상으로 우수정책을 발굴, 공유·확산하기 위해 마련됐다.

경진대회는 5개 분야(경제, 문화관광, 복지, 환경·안전, 지방소멸대응)로 공모하여 치열한 심사와 현장평가를 거쳐 각 분야별 1점의 최우수상이 결정됐다.

성동구는 장기 고착화되는 저출산 문제와 맞벌이 부부의 육아 공백 및 돌봄 수요 증가에 대응하기 위해 ‘아이도 부모도 행복한 안심보육도시’를 목표로 ▲ 공보육 인프라 확충 ▲ 돌봄지원체계 강화 ▲일·가정 양립 지원이라는 세 가지 핵심 전략을 통해 안심할 수 있는 돌봄환경을 구축했다.

공동주택, 종교시설 등과 협약을 맺고 유휴공간을 국공립어린이집으로 전환하는 모델을 도입하여 10년간 30개소를 신속히 확충해 2024년 기준 국공립어린이집 이용률을 서울시 평균인 54%보다 월등히 높은 70.3%까지 끌어올려 서울시 공보육률 1위를 유지하고 있는 것에 더해 510억 원의 예산 절감 효과까지 거뒀다.

또 부모의 부담을 덜고 아이들이 안전하게 자랄 수 있도록 등하굣길을 안전하게 동행하는 ‘워킹스쿨버스’ 운영, 어린이집 보육교사 1인당 아동비율 축소, 소규모 어린이집 방문간호 서비스 등 맞춤형 돌봄 지원체계를 구축한 결과 어린이 보행 교통사고가 약 60% 감소하는 등 실질적 생활안전 성과로 이어졌다.

전국 최초로 ‘경력보유여성 존중 및 권익 증진에 관한 조례’를 제정하여 경력보유 여성의 사회적 인식을 개선, 소득 기준 제한 없는 임산부 가사돌봄서비스, 한부모 유급 자녀돌봄휴가비 지원, 자동육아휴직제 도입 등 일·가정 양립 지원책도 다각적으로 펼치고 있다.

이러한 보육 정책의 성과는 수치로 입증됐다. 성동구는 2024년 기준 합계출산율·공보육률·영유아 비중 등에서 서울시 1위를 달성했고, 출산·양육 환경 현황을 보여주는 ‘띵동(Think童)지수’에서 2년 연속 서울시 1위로 선정됐다. 유니세프 아동친화도시, 여성가족부 여성친화도시에도 지정되어 명실상부한 서울시에서 가장 아이 키우기 좋은 도시로 인정받고 있다.

정원오 성동구청장은 “성동구가 지속적으로 추진해온 촘촘한 보육·돌봄지원 정책이 전국적으로 인정받아 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 부모가 안심하고 아이를 낳아 키울 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다”고 말했다.