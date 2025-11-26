[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 김백준과 이태훈(캐나다), 배용준, 최승빈이 ‘제2의 이승택’을 꿈꾸며 PGA투어 큐스쿨 2차전에 도전한다.

김백준과 배용준은 미국 플로리다주 컨서버토리 앳 해먹 비치, 이태훈은 미국 조지아주 더 랜딩스 클럽 그리고 최승빈은 미국 엘라배마주 RTJ 골프 트레일 하이랜드 오크에서 펼쳐지는 PGA투어 큐스쿨 2차전 참가자 명단에 이름을 올렸다. 모두 현지 시간으로 다음 달 2일부터 5일까지 나흘간 진행된다.

김백준과 이태훈, 배용준은 2025 시즌 KPGA 투어 최종전을 마친 후 제네시스 포인트 2위, 3위, 5위에 올라 PGA투어 큐스쿨 직행 자격을 따냈다.

김백준은 “최근 아이언샷과 쇼트게임을 집중적으로 다듬으며 전체적인 경기 흐름을 안정시키는 데 집중했다”며 “꾸준한 플레이로 내 실력을 보여주고 싶다. 한 단계씩 차근차근 올라간다는 마음으로 임하겠다”고 전했다.

이태훈은 “올해 전반적으로 컨디션과 샷 모두 좋아 PGA 투어 큐스쿨에서도 좋은 성적을 기대할 수 있을 것 같다“며 “팬 분들께 PGA투어에서 활약하는 모습도 보여드리고 싶다“고 밝혔다.

배용준은 “요즘 샷과 퍼트 감각이 좋아 흐름 자체가 긍정적이다. 부담을 덜고 자신 있는 플레이만 이어가면 충분히 좋은 결과가 나올 것이라고 믿는다”며 “이번 PGA투어 큐스쿨 2차전에서도 흔들림 없는 경기력을 보여드리고 싶다”고 다짐했다.

최승빈은 지난 달 10일 미국 애리조나에서 열린 PGA투어 큐스쿨 1차전에서 공동 16위를 기록하며 2차전에 진출했다. 최승빈은 2022년부터 4년 연속 PGA투어 큐스쿨에 도전해 2차전까지 진출하고 있지만 아직 최종전까지는 나서지 못하고 있다.

최승빈은 “PGA투어 큐스쿨 1차전을 통과하고 준비하면서 경기 감각을 끌어올리는 데 집중해왔다. 중요한 무대라 부담도 있지만 기대도 크다”며 “좋은 흐름을 그대로 이어서 마지막까지 내 방식대로 플레이하겠다”는 포부를 밝혔다.

한편 지난해에는 이승택이 제네시스 포인트 상위자 자격으로 PGA투어 큐스쿨 2차전에 출전할 수 있는 자격을 획득했다. 당시 이승택은 공동 14위의 성적을 적어내 PGA투어 큐스쿨 최종전 진출 자격을 따냈다.

이후 이승택은 PGA투어 큐스쿨 최종전에서 공동 14위에 올랐고 이번 시즌 콘페리투어 출전권을 확보했다. 이승택은 올 시즌 콘페리투어에서 준우승 1회 및 톱10 6회 진입 포함 21개 대회서 컷통과하는 꾸준한 활약으로 콘페리투어 포인트 13위에 오르며 내년 시즌 PGA투어 시드를 확보했다.

이승택에 이어 이번에도 KPGA 투어 내 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 ‘꿈의 무대’로 진출하는 선수가 탄생할지 귀추가 주목된다.