입지·단지 규모·브랜드 등 6대 요소 모두 갖춘 아파트, 청약 시장 흥행 주도

향후 비규제지역 여부가 분양 판도 가를 것…’안양자이 헤리티온’ 주목

최근 부동산 수요자들의 주거 선호가 다변화되고 요구 수준이 높아지면서, 단일 요건만으로는 경쟁력을 확보하기 어려운 시대가 됐다. 이에 따라 입지, 교육, 자연환경, 단지 규모, 브랜드, 비규제 등 여섯 가지 핵심 요소를 두루 갖춘 ‘육각형 아파트’가 새로운 주거 트렌드로 자리 잡고 있다.

이러한 변화는 불안정한 부동산 시장 흐름 속에서 수요자들이 안정성과 미래 가치를 동시에 확보하려는 움직임이 강화된 결과로 풀이된다. 육각형 아파트는 주거 만족도는 물론 환금성 측면에서도 우위를 보이며 가격 하락 방어력도 높게 평가되고 있다.

실제로 최근 분양 시장에서는 이러한 육각형 아파트에 대한 선호가 뚜렷하게 나타나고 있다. 지난 9월, 비규제지역이었던 경기도 광명시에서 분양한 ‘철산역자이(2,045가구)’는 313가구 모집에 1만1,880명이 몰려 평균 37.96대 1의 경쟁률을 기록했다. 광명뉴타운 최중심 입지에 지하철 7호선 철산역이 도보권인 데다, 교육·자연·편의시설까지 고루 갖춘 자이 브랜드 아파트로서 수요자들의 관심을 한 몸에 받았다.

또한 10월 분양한 서울 동작구 ‘힐스테이트이수역센트럴(931가구)’은 사당동 중심 입지에 자리해 다양한 인프라를 편리하게 누릴 수 있는 규제 막차 단지로, 1순위 평균 326.74대 1의 경쟁률로 청약을 마감했다.

매매시장에서도 육각형 아파트의 가치는 확인된다. 일례로 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기도 화성시 ‘동탄역롯데캐슬(940가구)’ 전용 65㎡는 지난 9월 13억3,000만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 단지는 GTX-A·SRT 동탄역 역세권 입지에 롯데백화점이 연결돼 있으며, 초등학교도 가까워 지역 대장 단지로 자리매김하고 있다.

업계는 지난 10월 15일 발표된 부동산 대책으로 서울 전역과 경기도 12개 지역이 규제지역에 포함되면서, 향후 분양 시장에서 비규제지역 여부가 주거 선택의 중요한 변수로 부각될 것으로 전망하고 있다. 비규제지역은 대출, 청약, 전매 등에서 비교적 자유로워 실수요자는 물론 투자 수요까지 흡수할 수 있을 것으로 기대된다.

부동산 업계 관계자는 “최근 분양 시장에서 나타나는 ‘육각형 아파트’ 선호 현상은 단기적 유행이 아니라, 주거 선택 기준의 구조적 변화로 볼 수 있다. 수요자들은 입지, 교육, 편의시설, 브랜드 등 다각적인 요소를 종합적으로 평가하며, 향후 비규제지역 중심의 분양 시장에서도 이러한 경향이 강화될 것으로 예상된다”고 말했다.

이런 가운데, 만안구 안양동 일원에서 상록지구 주택재개발정비사업을 통해 공급에 나선 ‘안양자이 헤리티온’이 주목받는다.

‘안양자이 헤리티온’은 지하 5층~지상 최고 29층 17개 동, 총 1,716가구 규모의 대단지로 조성된다. 이 중 조합원 및 임대물량 등을 제외한 전용면적 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 가구수는 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구 등 중소형 위주로 공급된다.

도보 거리에 수도권 1호선 명학역이 위치한 역세권 입지로 가산디지털단지역을 비롯해 서울역, 용산역, 시청역 등의 주요 업무지역으로 환승 없이 한 번에 도달 가능하다. 한 정거장 거리인 안양역과 금정역에 각각 월곶판교선과 GTX-C 노선이 계획돼 있다.

단지 남측 도보권에 명학초가 있으며, 성문중, 성문고 등의 각급 학교도 걸어서 통학할 수 있다. 인근에 지역 내 선호도 높은 신성중, 신성고도 위치해 있다. 여기에 수도권 대표 학원가 중 하나인 평촌학원가도 차량으로 쉽게 이동할 수 있어 우수한 교육환경을 자랑한다. 또한, 단지 남측으로 수리산이 접해 있어 쾌적한 주거환경은 물론 수리산 조망(일부가구)이 가능하다. 안양천 수변 산책로, 명학공원 등의 공원시설도 주변에 많다.

안양자이 헤리티온은 차별화된 상품성도 갖출 예정이다. 남향 중심으로 배치하고, 지상에 엘리시안 가든, 힐링가든, 웰컴가든 등을 조성해 쾌적한 공원형 아파트로 구현할 예정이다.

단지 22층에 마련되는 클럽클라우드에는 스카이라운지를 비롯해 힐링라운지, 프라이빗다이닝룸, 스카이홀 등이 들어서 수리산의 탁 트인 경관을 바라보며 여유로움을 즐길 수 있다. 커뮤니티센터 클럽 자이안에는 골프연습장, 스크린골프, 피트니스클럽, GX룸, 탁구장, 카페라운지·북카페, 필라테스, 사우나, 독서실, 오픈스터디, 키즈카페, 다목적실 등 다채로운 시설들로 채워진다. 게스트하우스도 조성돼 손님을 위한 숙소나 파티장소 등으로 활용 가능하다.

한편, 안양자이 헤리티온의 청약일정은 12월 2일(화) 특별공급을 시작으로, 3일(수) 1순위, 4일(목) 2순위 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 12월 10일(수)이며, 당첨자 정당계약은 22일(월)~24일(수) 3일간 진행된다. 안양자이 헤리티온 견본주택은 경기도 안양시 만안구 안양동 일원에 위치해 있으며, 단지 입주는 2029년 하반기 예정이다.