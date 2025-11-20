수도권에 고강도 부동산 규제가 쏟아지면서 묶인 자금이 충청권으로 몰리는 가운데 광역교통망 프리미엄을 품은 신규 공급 단지 위주로 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 특히 수도권은 물론 전국 곳곳으로 빠르게 오갈 수 있는 KTX와 SRT를 편리하게 이용할 수 있는 지역의 투자가치가 지속적으로 높아지고 있다는 분석이다.

대표적으로 충남 아산탕정지구가 이러한 지역으로 손꼽힌다. 수도권 지하철 1호선을 비롯해 KTX와 SRT가 모두 지나는 천안아산역의 더블노선 수혜를 기대할 수 있어서다. 실제 천안아산역에서 KTX를 이용하면 서울역까지 38분이면 닿을 수 있고, SRT를 타면 강남 수서역까지 29분이면 이동할 수 있어 광역교통망 프리미엄이 타 노선보다 높다는 평가다.

또한, 1호선 탕정역과 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망을 중심으로 사통팔달 교통 입지를 갖췄으며, 최근 GTX-C 노선 연장도 활발하게 추진계획되고 있어 교통 여건은 더욱 개선될 것으로 보고있다.

이렇다 보니 아산탕정지구를 비롯해 탕정역 일대 부동산 시장이 뜨거워지고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 탕정역 일대 위치한 ‘한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지’ 전용 97㎡는 지난달 8억5,000만원에 거래되며 최고가를 기록했으며, 직전 거래 금액보다 5,500만원이나 올랐다.

탕정역 인근 아산탕정지구 역시 관심이 높아지고 있다. 대표적으로 신규 공급에 나선 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’으로 주변 미래가치와 KTX·SRT 더블노선 수혜를 모두 누릴 것이란 평가다.

단지는 충남 아산탕정지구 도시개발사업 A1 블록(아산시 탕정면 갈산리 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 33층, 전용면적 84~152㎡, 총 821가구 규모이며, 이 중 738가구가 일반분양으로 나머지 83가구는 임대 아파트로 공급된다. 단지가 공급되는 지역은 비규제지역으로 대출, 세금 면에서도 수도권보다 부담이 월등히 낮아 수요자들의 관심이 높은 상황이다.

특히, 지난해 11월 분양에 나서 완판을 기록한 ‘더샵 탕정 인피니티시티 3차’와 비교해도 가격 경쟁력이 두드러진다. 당시 분양가보다 낮은 수준으로, 불과 10개월 만에 공급되는 이번 아산탕정 동일하이빌 파크레인은 전용 84㎡ 기준 4억원대부터 시작해 합리적인 분양가를 갖췄다. 전매제한이 적용되지 않는 점도 실수요자는 물론 투자자들의 관심을 끌고 있다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인은 미래가치 높은 입지에 들어서는 점이 단연 돋보인다. 단지가 들어서는 아산탕정지구 도시개발구역은 약 53만6,400㎡ 면적에 공동주택 4,300여가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 주거는 물론 상업, 교육, 공공시설 및 공원, 녹지까지 체계적으로 조성돼 빼어난 주거 여건을 자랑한다. 또한, 주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발사업이 많아 미래가치도 높게 평가되고 있다.

특히 첨단 산업에 특화된 도시인 아산을 대표하는 산업단지들로 쉽게 오갈 수 있어 직주근접을 원하는 수요도 쏠릴 전망이다. 삼성디스플레이아산캠퍼스와 탕정일반산업단지가 인접해 있고, 반경 7km 이내에 천안 제2·3·4일반산업단지가 위치해 있어 출퇴근이 편리하다.

자녀를 둔 학부모들이 안심할 만한 교육 여건도 갖췄다. 단지 옆 갈산초등학교(유치원)가 위치해 있는 초품아 단지이며, 갈산중, 탕정중, 탕정고(2028년 3월 예정), 삼성고, 충남외고 등 우수한 교육 여건을 자랑한다.

풍부한 생활인프라도 누릴 수 있다. 갤러리아백화점, 이마트 트레이더스, 모다아울렛등 천안아산역 주변으로 형성된 풍부한 인프라를 공유할 수 있고, 도보권 내 탕정 중심상권도 이용할 수 있다. 또한, 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 단지 인근 쾌적한 환경도 조성돼 있다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원(천안아산역 2번출구 인근)에 위치해 있다.