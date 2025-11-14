-귀하디 귀한 분당 신축! 다음 랜드마크 신규 공급으로 관심 집중

-입지·미래가치·상품성·브랜드 다 갖춘 ‘더샵 분당센트로’ 11월 신규 공급

앞서 분당에 분양된 ‘더샵 분당티에르원’이 청약에서 대성공하면서 흥행을 이어갈 다음 랜드마크 공급으로 수요자들의 관심이 집중되고 있다. 특히 높은 구매력에 비해 새 아파트 공급이 부족한 분당의 경우 입지, 미래가치, 브랜드, 상품성을 모두 갖춘 단지를 기다리는 수요가 타 지역보다 많다는 분석이다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 11일 1순위 청약을 받은 성남 분당구 ‘더샵 분당티에르원’은 총 4,721건의 청약통장이 접수되며, 평균 100.4대 1의 경쟁률로 전 가구 1순위 마감에 성공했다.

이처럼 관망세가 짙어진 부동산 시장 속에서도 분당에 공급되는 단지가 흥행에 성공하는 이유는 수도권에서 주거 선호도가 가장 높은 지역임에도 불구하고 새 아파트 공급이 부족해서다. 실제 부동산R114 자료에 따르면 최근 3년간 분당에 입주한 새 아파트는 고작 1,334가구가 전부다. 올해 역시 242가구로 최저 수준이고, 내년에는 입주가 예정된 아파트가 아예 없다.

이처럼 노후 아파트 비율이 높아지면서 신축 아파트 ‘품귀현상’도 일어나고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 분당구에 위치한 ‘파크뷰’ 전용 84㎡는 지난 9월 24억7,500만원, 25억3,000만원, 25억4,500만원 순으로 거래되며 꾸준히 최고가를 갱신해 왔으며, 지난달에도 25억9,000만원에 팔리며 역대 최고가를 달성했다.

업계 관계자는 “관망세가 짙어진 시장 속에서도 공급이 부족한 분당의 경우 신축 아파트의 가치가 ‘부르는게 값’일 정도로 높아진 상황이고, 최고가를 경신하는 단지들 조차도 입주 10~20년을 넘어서는 곳들이 많은 만큼 신축 아파트에 대한 갈망이 커지는 것은 당연하다”며 “또한 앞서 청약에서 흥행에 성공한 ‘더샵 분당티에르원’에 이어 완판 행진을 이어갈 다음 랜드마크 분양으로 수요자들의 이목이 집중되고 있다”고 말했다.

이런 가운데, 흥행을 이어갈 랜드마크 ‘더샵 분당센트로’가 11월 신규 공급을 알려 관심이 쏠린다. 경기도 성남시 분당구 미금로 일원에 위치한 더샵 분당센트로는 지하3층 ~ 지상 최고 26층, 7개동, 전용면적 60~84㎡ 총 647가구로 구성되며, 이 가운데 84가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별로 일반분양 가구수는 △60㎡ 5가구 △64㎡ 1가구 △71㎡ 1가구 △73㎡ 3가구 △78㎡ 42가구 △84㎡ 32가구이다. 입주는 2027년 4월 예정이다.

더샵 분당센트로는 신축 희소가치를 품은 것은 물론 우수한 주거 여건과 높은 미래가치, 브랜드에 걸맞은 상품성까지 모두 갖춘 팔방미인 아파트라는 평가다.

특히 수인분당선 오리역 도보권에 위치해 있어 굵직한 개발호재들의 미래가치를 품었다는 점이 단연 돋보인다. 특히 ‘오리역세권 제4테크노밸리(계획)’, ‘성남 바이오헬스 첨단클러스터(계획)’, ‘백현마이스 도시개발사업(계획)’, 그리고 인근의 ‘용인플랫폼시티(예정)’ 개발이 맞물리며, 판교테크노밸리의 남측 확장축이자 첨단산업벨트의 핵심 거점으로 주목받고 있다.

이에 따라 오리역세권은 신(新) 경제중심지이자 분당의 새로운 중심권으로 성장할 것으로 기대된다. 또한 인근 정자 대기업 오피스 벨트에 위치한 네이버, SK하이닉스, HD현대, 두산타워 등과 KT분당타워, 분당서울대병원, 성남산업단지 등으로 편리하게 오갈 수 있는 광역교통망을 갖춰 직주근접 수요와 실거주 수요를 동시에 흡수할 수 있는 입지로 평가된다. 실제 도보권 내 수인분당선 오리역을 이용하면 정자·판교까지 3정거장, 강남까지 7정거장이면 도달 가능하다.단지 앞 광역버스정류장을 통해 서울 강남을 비롯해 판교 등으로 빠르게 닿을 수 있으며, 정자 대기업 오피스 벨트도 두 정거장이면 이동할 수 있다.

단지 앞으로 탄천이 흐르는 쾌적한 주거환경도 자랑거리다. 주거 쾌적성에 대한 관심이 지속적으로 높아지는 가운데 탄천 산책로를 비롯해 구미공원, 석촌공원, 단지 앞 어린이공원 등을 가깝게 누리는 힐링라이프가 가능할 전망이다. 아울러 예술과 문화를 누릴 수 있는 성남 물빛정원 뮤직홀도 가까워 젊은 수요자들에게도 관심이 높다. 교육여건이나 생활인프라, 주거환경도 좋다. 바로 앞 불곡초등학교를 비롯해 구미중·불곡중·불곡고 등이 도보권에 있어 자녀 통학이 안전하고, 인근 학원가와 분당 내 우수한 학군을 누릴 수 있어 자녀를 둔 수요자들이 눈여겨볼 만하다. 주변 하나로마트, 홈플러스, CGV, 분당서울대병원, 이마트, 신세계 사우스시티 등 생활편의시설이 밀집돼 있어 편리한 원스톱 라이프도 기대가 높다.

특히 별동으로 신축되는 78㎡, 84㎡는 4베이 판상형 구조로 구성되어 공간 효율성을 높이고 단지 외관은 고급아파트에 적용되는 커튼월룩 디자인을 적용해 더샵 브랜드 단지에 어울리는 특화된 분위기를 연출했다. 지상에는 차량이 없는 보행 친화형 설계를 적용했으며, 가구당 약 1.6대의 여유 있는 주차공간도 확보했다. 바람길이 열린 자연친화적인 조경과 원활한 동선으로 보행자 편의성을 높인 필로티구조, 인공지능 AI와 더샵의 지능감각을 더한 ‘AIQ 시스템’ 등 실생활을 편리하게 하는 우수한 상품성을 갖출 예정이다. 단지 내 다양한 커뮤니티 시설도 조성할 예정이다.