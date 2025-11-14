- 같은 지역이라도 역세권 VS 비역세권 입지에 따른 가격 차이 수천만원 이상

- 수요층 유입 꾸준히 이뤄지며 거래도 활기… 정주여건과 가격, 환금성 우위로 관심 지속

아파트 시장에서 ‘역세권’ 입지를 갖춘 단지의 인기가 굳건한 것으로 나타났다.

역세권 단지는 출퇴근과 통학이 편리할 뿐 아니라, 역 주변으로 형성되는 상권 등 다양한 인프라를 손쉽게 누릴 수 있다는 점에서 생활 만족도와 거주 편의성이 높아 수요가 쏠림 현상이 계속되고 있다는 분석이다. 여기에 가격과 환금성 측면에서도 역세권 아파트가 우위에 있다는 인식이 자리잡고 있는 것도 수요층의 관심이 집중되고 있는 이유로 풀이된다.

실제 아파트 시장에서는 역세권과 비역세권의 가격 차이가 갈수록 벌어지고 있다. 국토교통부 실거래가에 따르면 3호선 구파발역을 도보로 이용 가능한 ‘은평스카이뷰자이’ 전용 84㎡는 10월 10억6,000만원에 거래가 됐는데, 이는 은평뉴타운 내에서 구파발역과 거리가 있는 ‘은평뉴타운우물골2지구7단지’ 동일 타입이 같은 달 8억7,000만원에 거래된 것과 비교하면 무려 2억원 가량이 높은 가격이다.

이와 함께 시장에서는 역세권 아파트를 중심으로 거래가 활발하게 이어지는 모습도 계속되고 있다. 11일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 인천 미추홀구에서는 수인분당선 인하대역과 인접한 역세권 단지인 ‘인천SK스카이뷰’가 올해 175건의 매매거래가 이어지면서, 가장 많은 거래량을 보였다. 또 김포시에서는 김포골드라인 풍무역 역세권 단지인 ‘풍무푸르지오’와 ‘풍무센트럴푸르지오’가 올해 김포시 최다인 137건의 매매거래를 각각 기록한 것으로 조사됐다.

한 업계관계자는 “이에 분양시장에서도 역세권 아파트는 꾸준한 관심이 이어지고 있는 상황”이라며 “특히 정부의 규제 강화로 인해 불안정성이 높아진 수도권 시장에서는 비규제 지역 내 역세권 아파트로의 수요 쏠림이 더욱 심화되는 모습”이라고 말했다

이런 가운데 비규제 수도권 지역 인천에서는 BS한양이 미추홀구 용현학익지구에서 역세권 단지로 조성되는 ‘인하대역 수자인 로이센트’를 분양 중에 있어 관심이 집중되고 있다.

인하대역 수자인 로이센트는 미추홀구 용현학익지구 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업을 통해 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대)로 조성되는 대단지 아파트다.

실제 이 단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용 가능한 역세권 단지로 우수한 교통망을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다. 또 인근에 위치한 송도역에는 인천발 KTX가 2026년 개통이 예정돼 있으며, 월곶-판교선도 2029년 개통될 예정이다. 또한, 현재 추진 중인 GTX-B 노선 청학역이 개통되면 서울까지의 접근성이 대폭 개선될 전망이다.

여기에 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등 이미 완성된 생활인프라를 입주와 동시에 도보로 이용할 수 있어 정주여건도 뛰어나다. 또 도담공원과 다솜어린이공원, 용정근린공원, 용현도시농업공원 등 공원시설도 가까워 쾌적한 주거환경이 기대되며, 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초와 용현중, 용현여중, 인항고 등 초·중·고를 모두 도보로 이용할 수 있는 우수한 교육환경까지 갖춰 실거주 만족도가 높을 전망이다.

인하대역 수자인 로이센트는 이처럼 우수한 입지와 함께 상품설계도 돋보인다. 일반분양 전 세대에는 판상형 4Bay 구조를 적용해 실거주 편의성을 높였으며, 단지 면적의 약 37%에 달하는 약 21,900㎡ 규모의 조경 면적을 확보하고, 피트니스센터, GX룸, 필라테스, 다목적 체육관, 탁구장, 골프연습장, 스크린 골프연습장 등 다채로운 커뮤니티로 쾌적함을 더했다. 또한 랜드마크동의 커튼월룩 적용과 그랜드 옥탑 구조물 특화로 랜드마크 가치를 높인 점도 눈에 띈다.

분양조건도 매력적이다. 특히 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1,935만 원으로, 전용 84㎡ 기준 6억 원대로 책정돼 주변 시세 대비 합리적인 가격이라는 평가다. 이는 주변에서 최근 전매가 해제된 단지들의 동일 타입 분양권의 시세가 7억원대에 형성되어 있는 것과 비교하면 상당한 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 여기에 인천시는 최근 ‘10.15 부동산 대책’의 규제 대상에서 제외된 지역으로, 청약 및 대출 부담이 적다는 점도 주목할 만하다.

인하대역 수자인 로이센트는 오는 14일부터 20일까지 당첨자의 서류접수가 진행되며, 24일부터 26일까지 3일간 정당계약을 실시할 예정이다. 보다 자세한 정보는 견본주택 방문과 전화문의 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동 현장에 마련돼 있다.