[헤럴드경제=김영상 기자] 중국 우시(Wuxi)에서 지난 8일 열린 ‘2025 차이나 인터내셔널 인텔리전트 커뮤니케이션즈 포럼(China International Intelligent Communications Forum)’에서 세계 AI 영화제인 WAIFF(World AI Film Festivalㆍ웨이프)가 공식 소개됐다고 WAIFF Seoul 주최 측이 13일 밝혔다.

이로써 글로벌 AI 영화 축제인 WAIFF는 2026년 3월 아시아 프리미어 도시 서울을 스타트로, 일본 교토(Kyoto)와 중국 우시를 거쳐 궁극적으로 2026년 4월 21~22일 프랑스 칸(Cannes)으로 향하는 대여정을 시작하게 됐다.

인공지능(AI) 기술과 영상예술이 융합된 글로벌 영화제 WAIFF의 한국 개최 행사인 ‘WAIFF Seoul 2026(세계 AI 영화제)’은 내년 3월 6~7일 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린다. 행사는 콘텐츠 기획사 비전컬쳐가 주최하며, 롯데가 공식 후원사로 참여한다.

칸으로의 여정에 초점을 둔 WAIFF는 칸으로 가기 앞서 서울, 교토, 우시 등에서 내셔널 에디션이 차례로 열리는데, 이번 우시 포럼은 서울과 함께 동반자로 WAIFF의 공식 출발을 세계에 선언했다는 데 그 의미가 남다르다고 추최 측은 설명했다.

우시의 발빠른 WAIFF 공식 준비 상황 못잖게 WAIFF Seoul 역시 프로젝트 가동을 본격화 하고 있어 주목된다. 내년의 WAIFF 행사를 위해 각국에서는 애니메이션, 시나리오, 숏필름, 광고, 음악 등 다양한 부문에서 시상이 계획돼 있는데, 그중 한국은 유일하게 ‘청소년 AI 영화 부문’의 시상을 진행키로 했다. 이를 위해 청소년 아카데미 프로그램을 통해 작품 공모와 교육 과정이 곧 함께 공개될 예정이다.

이번의 중국 우시 포럼은 일종의 AI포럼이었는데, 중국 최대 영화 제작 단지인 우시 스튜디오(Wuxi Studio)와의 협력으로 마련됐다. WAIFF는 아카데미상을 수상한 세계적 VFX 스튜디오이자 홍콩 증권거래소 상장사인 디지털 도메인(Digital Domain)을 비롯한 글로벌 선도 기업들과 함께 영화산업의 미래와 비전에 대한 심도 깊은 논의를 진행했다고 한다.

이번 포럼에 한국 대표로 초청된 WAIFF Seoul은 세계 각국 전문가들과 함께 한국 AI 영화 산업의 잠재력과 미래 비전을 공유했으며, 국내 기업들을 위한 투자 및 협력 네트워크를 확장하는 성과를 거뒀다.

이카타리나 WAIFF SEOUL 위원장은 “WAIFF의 성공개최를 향한 각국의 열정을 확인했다는 게 고무적”이라며 “WAIFF 교토(Kyoto) 주관사인 도쿄 에픽(Tokyo Epic)과의 공동 참여를 통해 글로벌 파트너십을 더욱 공고히 했다”고 말했다.

실제로 포럼 현장에서는 중국 주요 AI 기술 기업들과의 협력 방안이 논의됐으며 정부 관계자 및 산업 주요 인사들이 참석해 AI 콘텐츠와 기술 발전을 위한 국제 협력의 초석을 다졌다. 특히 WAIFF 창립자이자 전 애플 COO인 마르코 랜디(Marco Landi)와 스튜디오 라피테(Studio Laffitte)의 소개로 진행된 2025년 WAIFF 수상작 상영회는 참가 기업들의 큰 호응을 얻었다.

이진주 비전컬쳐 대표는 “우시 포럼에서 창의적인 AI 콘텐츠의 무궁무진한 미래 가능성을 느낄 수 있었다”며 “포럼에선 여러 AI 기술 기업들이 영화 제작 툴 개발 및 활용 방안을 공유하며 WAIFF에 대한 높은 관심과 기대를 표명했는데, 이런 호응도가 WAIFF 서울 성공으로 이어질 수 있다는 확신을 갖게 됐다”고 했다.

이번 우시 행사를 계기로 한국ㆍ중국ㆍ일본이 함께하는 2026 아시아 AI 영화제에서는 한층 더 높은 수준의 작품들이 선보일 것으로 기대된다.

