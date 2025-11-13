-인천 검암역 로열파크씨티 푸르지오, 연일 신고가 행진, 검암역 역세권 입지

-신검단 로열파크씨티Ⅱ, 10·15 비규제지역 풍선효과 및 마곡까지 20분이면 충분

-검단 대장주로 최고의 상품성으로 관심 집중, 계약 후 입주 기간 10개월 보장

인천 서구 백석동 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’가 연일 신고가 행진을 이어가고 있다. 10일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오’ 2단지 전용 84㎡는 지난달 25일 7억3,500만원(24층)에 거래되며 최고가를 경신했다. 같은 단지 전용 59㎡ 역시 지난 6월 5억6,300만원(22층)에 거래되며 최고가 수준을 유지하고 있다.

이 같은 상승세는 최근 발표된 10·15 부동산 대책의 여파로 분석된다. 서울 전역과 경기 주요 지역이 토지거래허가구역으로 묶이고, 대출 및 실거주 의무 규제가 강화된 반면 인천은 규제지역에서 제외되면서 ‘풍선효과’가 나타난 것이다. 그 결과 인천은 강력한 부동산 규제를 피해간 ‘수도권 내 비규제 대체지’로 실수요자들의 발길이 몰리고 있다.

백석동 소재 공인중개사 관계자는 “부동산 전문가들 대부분이 올해와 내년 상반기는 집을 사야 할 시기로 말하고 있다.” 며 “검암역 로열파크씨티 푸르지오는 서울 강서나 마곡 등 인접 지역 수요가 유입되고, 전세 수준의 금액으로 매입이 가능하다는 점이 매력”이라고 말했다. 이어 “공항철도 검암역을 이용할 수 있는 역세권 입지에 상품성까지 갖춘 검단 대장주 단지라 수요가 꾸준하다”고 덧붙였다.

한국부동산원에 따르면 지난해 11월 이후 하락세를 이어오던 인천 아파트값은 올해 11월 첫째 주(3일 기준) 0.05% 상승하며 4주 연속 오름세를 기록했다. 이는 10·15 대책 이후 인천이 수도권 비규제 지역으로 주목받은 결과로 풀이된다.

여기에 지역 개발 호재도 한 몫을 했다는 평가다. 단지 앞에는 155만 평 규모의 국내 최대 생태공원 ‘드림파크’가 자리하며, 인천시가 약 59만 평 규모로 추진 중인 ‘에코메타시티’ 개발사업도 본격화되고 있다. 이들 사업이 완성되면 검단신도시와 기존 로열파크씨티 단지를 포함해 총 1,500만㎡(약 454만 평), 10만 세대 규모의 초대형 도시권이 형성된다. 이는 3기 신도시 계양(333만㎡)의 4.5배에 달하는 규모다.

교통 인프라도 훌륭하다. 현재 마곡까지 자차를 통해 20분 이면 이동이 가능하며 여기에 공항철도와 인천지하철 2호선이 지나는 검암역 역세권 입지에 더해 서울지하철 9호선 직결 연장과 인천도시철도 3호선 계획이 추진되고 있다. 수도권 제1·2순환고속도로를 통한 도로망 확충도 병행돼 서울 도심과 인천국제공항을 모두 빠르게 연결하는 사통팔달 교통 허브로 진화 중이다.

이 같은 흐름 속에서 인천 최초의 선시공 후분양 브랜드 대단지 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ’(1,500세대, 대우건설 시공)에도 실수요자들의 관심이 집중되고 있다. ‘로열파크씨티’ 브랜드는 지난 9월과 10월, 한국기업평판연구소가 발표한 ‘하이엔드 주거 브랜드평판’ 순위에서 현대건설 디에이치, 롯데건설 르엘과 함께 ‘빅3’에 이름을 올리며 하이엔드 주거 브랜드로서의 위상을 입증했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ는 총 36,500세대에 달하는 대한민국 대표 프리미엄 리조트 도시로 38가지 6성급 호텔 커뮤니티 시설과 13가지 주거 서비스를 갖춘 인천 검단 대장주 아파트다.

현재 회사 보유 세대에 대한 한정 공급이 진행 중이며 미래 주택전시관도 운영 중이다. 선시공 후분양 단지인 만큼 내 집의 모든 부분을 직접 확인 할 수 있을 뿐만 아니라 주택전시관 방문 시 다양한 체험 프로그램도 이용할 수 있다. 신세계푸드가 운영하고 있는 신선한 계절 식재료와 다채로운 메뉴로 인기가 높은 ‘삼식서비스’, 최신 개봉 영화를 관람할 수 있는 ‘로열 씨네마 라운지’, 비거리 50m 전 타석 GDR 시뮬레이터를 갖춘 ‘복층형 인도어 골프장’, 그리고 오는 12월에는 ‘로열 뮤직룸’과 실내 리조트형 여가 공간 ‘로열 레전드 히어로즈’ 등 고품격 커뮤니티를 직접 체험할 수 있다.

또한 검암역과 검단사거리까지 운영하는 셔틀버스를 비롯해 자녀들과 함께 오는 경우 실제 단지 내부와 외부를 운행하는 ‘로열 트레인’을 통해 세계 최고 수준으로 조성된 조경과 5.6km 길이의 황톳길, 영화 미션 임파서블 파이널 레코닝에 실제 등장한 모형 비행기(2대)와 특화 기반시설들을 둘러볼 수 있다. 추첨을 통해 다양한 이벤트 상품을 제공하고 있을 뿐만 아니라 입주민 전용으로 김포 아라마리나에서 정서진까지 운행하는 국내 최대 55인승(66 피트) 파워 카타마란 요트 2척을 통한 프라이빗 럭셔리 요트 서비스도 경험 할 수 있다.

계약조건 또한 실수요자 중심으로 설계됐다. 계약금 5%만 납부 하면 중도금 대출 부담 없이 잔금 시 즉시 입주가 가능하며, 계약 후 약 10개월의 여유가 있어 기존 주택 매도나 전세 계약 만료 시점에 맞춰 입주할 수 있다. 공급 면적은 전용 59㎡, 74㎡, 84㎡, 99㎡이며, 분양가는 4억 원대부터 시작해 검단 대장주를 합리적인 가격으로 내 집 마련이 가능하다.