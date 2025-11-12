- AI·스마트홈·제로에너지·러닝환경 등 7대 스마트 서비스 적용, 미래형 주거 완성

국내 두 곳뿐인 스마트시티 국가시범도시 중 한 곳인 ‘세종 5-1생활권’에 새 아파트가 분양을 앞둬 수요자들의 관심을 모으고 있다. 단지는 계룡건설 컨소시엄이 세종시 행정중심복합도시 5-1생활권 L9블록에 짓는 ‘엘리프 세종 스마트시티’다.

단지가 위치하는 세종 5-1생활권은 2018년 부산의 에코델타 스마트시티와 함께 ‘스마트시티 국가시범도시’ 선도지구로 선정됐다.

‘스마트시티 국가시범도시’는 4차 산업혁명 신기술의 테스트베드로, 시민이 주도적으로 도시문제를 해결하는데 참여하여 삶의 질을 높이는 지속 가능한 도시다. 모빌리티(스마트 주차, 차량 공유, 자율주행 등), 스마트러닝(교육), 에너지 자립, 범죄 예방, 생활정보, 거버넌스(시민참여형 의사 결정 시스템), 헬스케어 등을 포함한 7대 혁신 요소를 바탕으로 한 미래형 도시로 조성된다.

이곳은 주거 중심의 스마트리빙존(대지면적 17만6,413㎡), 상업 및 오피스 등 기능 중심의 혁신벤처스타트업존(16만3,593㎡)으로 나눠 2028년까지 조성될 계획이다.

세종 5-1생활권에서 지난 1월 첫 분양을 개시한 L12블록 ‘세종 5-1 양우내안애 아스펜’은 계약을 마무리하고 있는 상황으로 수요자들은 후속 분양 소식을 기다려 왔다.

‘엘리프 세종 스마트시티’는 L9블록에 전용면적 59~84㎡, 총 424가구 규모로 들어선다. 시공사는 계룡건설산업, 원건설이다.

계룡건설은 2022년에도 6-3생활권 M4블록에서 민간참여 공공분양 아파트인 ‘엘리프 세종’ 560가구를 성공적으로 분양을 마친 바 있다.

‘엘리프 세종 스마트시티’는 교육·자연·교통·미래가치 등의 4박자를 고루 갖춘 단지다.

단지 인근에는 합강유치원·합강초·합강중·합강고(예정) 부지가 있어 모두 도보로 통학이 가능하다. 또한 미호천과 금강, 세종지구공원 등의 풍부한 자연환경은 쾌적한 주거 생활을 가능하게 해준다.

KTX오송역, 남청주IC, BRT, 외곽순환도로 등의 사통팔달 교통망으로 세종 도심은 물론 청주·대전권 등 주변 지역으로도 빠르게 이동 할 수 있다.

세종 5-1생활권에는 세종경찰청사와 문화, 체육, 복지, 생활편의 기능을 갖춘 복합 공간인 ‘합강 복합 커뮤니티센터’ 공사가 한창이다. 또한 2027년 유니버시아드대회 선수촌으로 사용될 LH 아파트 단지들도 2026년 완공을 목표로 공사 중에 있어 시간이 갈수록 도시 면모를 갖춰가고 있다.

이뿐만 아니라 과학 체험시설과 전시시설, 과학놀이터 시설이 들어서 과학과 문화 생활이 가능한 세종시 최초의 과학문화 전문시설인 과학문화센터도 단지 인근에 추진 중에 있어 입주민들은 가깝고 편리하게 이용할 수 있을 전망이다.

‘엘리프 세종 스마트시티’ 입주자들은 스마트시티 국가시범도시에서 누릴 수 있는 스마트한 주거문화를 경험 할 수 있을 전망이다.

입주민들은 ▲디지털트윈 ▲스마트서비스 연계 ▲스마트 주차 ▲스마트 홈/타운 ▲스마트홈넷 ▲제로에너지 ▲복합미세먼지 신호등 등의 7가지 대표적인 스마트 서비스를 이용하며 편리하고 윤택한 생활이 가능하다.

‘엘리프 세종 스마트시티’ 견본주택은 세종특별자치시 대평동에 위치하며 11월 중 오픈 예정이다.