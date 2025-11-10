‘2027년 준공 목표’ 울릉공항 건설현장 가보니 지난달 기준 공정률 68.7%…2028년 개항 예정 도서지역 최초 공항·케이슨 공법 최초 적용 공항 공항 자체를 관광상품으로~생산유발 9800억 전망

울릉공항은 ‘최초’ 타이틀을 두 가지 갖고 있습니다. 우선 우리나라 최초의 도서지역 공항이고요, 다음으로는 공항 건설에 ‘케이슨 공법’을 적용한 전 세계 최초의 사례입니다. 김현기 한국종합기술 울릉공항 건설사업관리단장

[헤럴드경제(울릉)=신혜원 기자] 도서지역 최초로 전국을 ‘1일 생활권’으로 연결한다는 목표로 진행 중인 울릉공항 건설공사가 2027년 준공을 위해 속도를 내고 있다. 지난달(10월) 기준 공정률은 68.7%로, 2028년 개항하면 서울에서 울릉도까지 1시간이면 이동할 수 있게 돼 주민들의 숙원사업으로 꼽히던 하늘길 개통이 현실화될 전망이다.

지난 6일 서울~포항 2시간 30분(KTX), 포항~울릉 6시간 30분(여객선) 등 약 10시간의 이동 끝에 경상북도 울릉군 울릉읍 사동리 일대의 울릉공항 건설현장에 닿았다. 공사가 3분의 2 이상 진척된 현장에선 해양매립공사와 가두봉 절취공사, 케이슨(방파제 역할을 하는 해상 구조물) 위를 덮을 상치 콘크리트 공사 등 여러 작업이 동시다발적으로 진행 중인 모습이었다. 200대가 넘는 굴착기·40톤 덤프트럭 등 중장비가 공사장 곳곳에서 분주히 움직였다.

국내 최대 규모 해상매립 공항…케이슨 공법 ‘최초’ 적용

지난 2013년 예비타당성조사를 통과하고 이후 절차를 거쳐 2020년 11월 첫 삽을 뜬 울릉공항(DL이앤씨 컨소시엄 시공)은 부지면적은 43만455㎡, 활주로 길이는 1200m(착륙대 총 길이 1320m)로, 80인승 이하 항공기가 오갈 수 있는 소형공항으로 지어진다. 여객기 6대, 경비행기 4대, 헬기 2대를 수용할 수 있는 계류장과 여객터미널도 함께 조성된다.

사업부지의 평균수심은 23m(최대 31m), 성토 높이 평균 46m(최고 54m)로, 국내공항 중 최대 규모의 해양매립공사로 꼽힌다. 매립에 필요한 토사는 가두봉을 절취해 확보하고 있다. 착공 전 194m였던 가두봉 높이는 현재 82m까지 깎였다.

활주로가 들어설 평지가 없는 울릉도에 공항을 건설하기 위해 국내공항 중 처음으로 케이슨 공법이 적용됐다. 바다에 가라앉혀 방파제 등으로 사용되는 케이슨으로 바닷물을 막은 뒤 안쪽을 메우는 방식으로, 약1만6000톤 케이슨 30함이 거치 완료된 상태다.

감리단인 한국종합기술 소속 김현기 울릉공항 건설사업관리단장은 “케이슨 공법은 기존에는 항만공사에 주로 적용됐다”며 “공항에서 케이슨을 시공하고 매립공사를 해서 활주로를 만드는 건 전 세계 최초이고, 울릉공항이 준공되면 이런 기술도 해외로 수출되지 않을까 기대한다”고 설명했다.

부지조성·활주로·착륙대·주기장 등 울릉공항의 에어사이드(Airside)를 시행하는 국토교통부 부산지방항공청은 항공안전 강화를 위해 울릉공항 활주로에 항공기 이탈방지시스템(EMAS)을 설치할 계획이다. 현재 설치 업체를 선정 중으로 내년 6월께부터 제작을 시작할 방침이다. 당초 시계비행으로 계획됐지만 계기비행이 가능하도록 항행안전 및 등화시설 설치도 추진한다. 이를 통해 안전성을 높일 뿐만 아니라 26%로 예상되는 결항률을 최대 6.77%까지 낮출 수 있을 것으로 보고 있다.

다만 일부 주민 사이에선 울릉공항 건설과 관련해 안전 착륙을 위해 활주로를 최소 1500m로 연장해달라는 요구의 목소리도 나온다. 국토부는 이와 관련해 “활주로 연장은 사업비(약 1조원) 및 사업기간(최소 3년 이상) 등이 대폭 증가되는 만큼 신중한 접근이 필요하다”며 “개항 이후 운항 안전성 및 수요증가 추세를 종합적으로 고려해 검토하겠다”는 입장이다.

전국 ‘1일 생활권’ 연결…생산유발 9800억·3600억 부가가치 유발효과 전망

국토부는 울릉공항이 건설돼 개항하면 전국 1일 생활권 구축이 가능할 것이라 기대하고 있다. 기존에 서울~울릉 7시간(쾌속정 기준), 제주~울릉 7시간, 부산~울릉 6시간, 포항~울릉 4시간이 소요됐지만 여객기를 이용하면 1시간대로 줄일 수 있게 된다.

바닷길과 더불어 하늘길이 열리며 울릉도 생활 인프라 접근성이 향상돼 정주여건이 개선될 수 있다는 관측이다. 이를 통해 9800억원의 생산유발 효과, 3600억원의 부가가치 유발효과, 6900여 명의 취업유발 효과를 낼 수 있을 것이라고 국토부는 추산했다. 또한 실시설계 기준 2050년 울릉공항 항공수요 연 108만명으로 예측했다. 다만 최근 감사원에서 수요를 재산정하라는 지적이 나와 향후 설계에 반영 예정이다.

또한 지역사회 활성화를 위해 공항 자체를 관광상품으로 개발하겠다는 목표다. 여객터미널 및 부대건물, 주차장 등 랜드사이드(Landside)를 시행하는 한국공항공사는 울릉공항의 지붕형태를 울릉도 및 독도의 지형을 모티브로 디자인하고, 사라진 가두봉을 형상화한 옥상 야외 전망대를 설치할 방침이다. 공항 전망대 카페를 유치하고 각종 지역특산품 상업시설을 유치해 울릉공항을 지역 랜드마크로 자리매김시키겠단 계획이다.

류종석 한국공항공사 신공항건설2부장은 “편리한 공항 이용을 위해 렌터카 셔틀 주차장, 격리 대합실 내 오픈형 상업시설, 교통약자를 위한 수속시설 등을 반영하고 셀프체크인, 바이오 신분검사 등 탑승수속 자동화 시스템과 전기차 충전시설, 태양광 발전시설 등을 구축할 것”이라며 “여객 및 지역민 편의성을 높일 수 있도록 울릉공항의 적기 개항을 위해 노력할 것”이라고 말했다.