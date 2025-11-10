[헤럴드경제=최원혁 기자] 모델 겸 방송인 한혜진의 유튜브 채널이 삭제됐다.

구독자 약 86만명을 보유한 한혜진 유튜브 채널은 10일 새벽 코인 라이브 방송을 송출했다. ‘리플(XRP) : CEO의 성장 예측’이라는 제목으로 암호화폐 시장 전망과 리플의 향후 전략 등을 다뤘다. 댓글창은 차단했으며 해킹 당한 것으로 보였다.

이 동영상에선 “리플 CEO가 리플의 미래 성장 인사이트와 예측을 공유한다”며 “암호화폐 시장이 진화함에 따라 향후 몇 년간 리플 전략이 무엇인지, 주요 업계 트렌드를 활용하기 위해 XRP가 어떻게 포지셔닝되어 있는지 설명한다”고 설명했다.

이후 한혜진의 유튜브 채널은 ‘유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제되었습니다’라는 문구와 함께 삭제된 상태다.

한혜진은 자신의 SNS를 통해 “이날 새벽에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 알게 됐다. 현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출한 상황”이라고 밝혔다.

이어 “채널의 조속한 복구를 위해 가능한모든 조치를 취한 상태”라며 “채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아니다”고 말했다.

그러면서 “다시 한번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다. 채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.

한편 연예인들의 개인 채널이 해킹 피해를 입거나 돌연 삭제되는 일은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난해에는 그룹 아이브·몬스타엑스가 소속된 스타쉽엔터테인먼트 공식 유튜브 계정과 소속사 빅플래닛메이드엔터 소속 가수 이승기·태민·그룹 비비지 등의 유튜브 계정이 잇따라 해킹돼 소속 연예인들이 피해를 겪은 바 있다.