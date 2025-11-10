‘모빌리티 새 엔진, SDV’ 글 게재 “車 절반은 LG부품·솔루션 채택” 개방성·협업으로 SDV생태계 강조

조주완(사진) LG전자 최고경영자(CEO)가 전장사업을 담당하는 VS(차량용솔루션)사업본부에 대해 “현재 전 세계 자동차 판매의 약 55%를 차지하는 상위 10대 OEM(위탁생산) 중 8곳이 LG의 차량용 부품과 솔루션을 채택하고 있다”며 “앞으로 OEM 업체, 톱티어 공급업체, 소프트웨어(SW) 개발업체와의 협업을 한층 더 강화하겠다”고 밝혔다.

조주완 CEO는 10일 자신의 SNS(사회관계망서비스) 링크드인에 올린 글을 통해 VS사업본부가 3분기 사상 최대 영업이익을 달성한 점을 언급하며 “B2B(기업간거래) 영역의 전략적 성장 축으로 부상했다”고 강조했다.

조 CEO가 언급한 OEM 업체 8곳은 도요타·폭스바겐·현대기아차·GM·스텔란티스·포드·혼다·닛산이다.이들 8개 기업의 자동차에는 LG전자의 인포테인먼트 시스템과 전기차 부품·차량용 조명 등이 탑재됐다.

조 CEO는 “GM·폭스바겐·닛산·토요타 등 글로벌 완성차 업체들로부터 신뢰받는 파트너로 인정받고 있다”며 VS사업의 3대 핵심 경쟁력으로 ▷사용자 경험 중심의 가치 제안 ▷통합 SDV(SW 중심 차량) 솔루션 포트폴리오 ▷글로벌 자동차 업체와의 신뢰를 꼽았다.

조 CEO는 자동차를 “단순한 이동 수단이 아닌 차별화한 인캐빈(차량 내부) 경험을 제공하는 ‘바퀴 달린 생활공간’”이라고 정의하며 “LG전자는 차량용 인포테인먼트(IVI)부터 운전자와 승객의 편의를 높이는 인캐빈 센싱, 차량과 외부 네트워크를 연결하는 텔레매틱스(차량용 통신모듈)에 이르기까지 SDV 시대에 걸맞은 인캐빈 솔루션의 완전한 제품군을 제공한다”고 설명했다.

VS사업본부는 3분기 매출액 2조6467억원, 영업이익 1496억원을 기록했다. 영업이익은 역대 최대치를 달성했고, 분기 영업이익률은 처음으로 5%를 넘겼다.

전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 등 여러 불확실성 요인에도 차량용 인포테인먼트 수익성 개선과 선제적인 운영 효율화로 호실적을 내며 LG전자의 성장 동력으로 자리 잡았다는 평가가 나온다.

LG전자는 최근 GM·마그나·위프로 등이 설립한 업계 최초의 차량용 소프트웨어 오픈마켓 플랫폼 ‘에스디버스(SDVerse)’에 합류하고, SDV를 위한 SW 솔루션 ‘LG 알파웨어’ 등 다양한 모빌리티 솔루션의 공개를 예고했다.

조 CEO는 “LG전자는 SDV 솔루션을 통해 고객에게 새로운 경험과 실질적인 가치를 동시에 제공하며 자동차 산업의 새로운 기준을 제시하고 있다”며 “개방성과 협업을 바탕으로 SDV 생태계를 지속적으로 확장하고, 지속가능한 모빌리티 혁신을 이끌어 나갈 것”이라고 했다. 김현일 기자