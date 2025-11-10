[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대 간호학과가 지난 7일 젬마관 강당에서 ‘제55회 나이팅게일 선서식’을 개최했다.

선서식에는 김선순 총장 등 본부 보직자와 이혜경 간호대학 학장과 간호학과 교수, 박미경 수성대 간호대학 총동창회 부회장, 류정선 아우라 뷰티라운지 원장, 김혜영 W병원 간호부장, 하현재 법무부 대구지방교정청 밀양구치소 간호주사 등 관계자들이 참석했다.

이날 임상 실습에 나설 예비간호사 2학년 문민기 등 185명의 학생들이 제55대 나이팅게일로 선출된 4학년 정회경 학생을 따라 ‘전문 간호인으로서 인간의 생명을 존중하고 간호받는 환우들의 안녕을 위해 헌신할 것’을 다짐했다.

김선순 총장은 격려사 통해 “간호사의 돌봄에 대한 가치와 사회적 요구가 급증하고 있는 만큼 예비간호사 여러분의 역할이 어느 때보다 중요하다”며 ”열악한 의료보건 환경을 개선하기 위해 최선을 다한 나이팅게일처럼 우리 학생들도 유능한 의료보건 전문인으로 성장할 수 있도록 큰 꿈을 키워달라“고 격려했다.