- 화폐 부산물을 업사이클링한 머니메이드 신제품 3종 공개…프리미엄 4000 개·럭키 캘린더 1000 개 1차 출시

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 화폐 제조 과정에서 발생한 부산물을 재활용해 제작한 ‘2026년도 머니메이드 돈달력’ 3종을 오는 11일부터 공식 쇼핑몰을 통해 사전예약 판매한다.

조폐공사는 올해 초 화폐굿즈 전문 브랜드 머니메이드(moneymade)를 론칭하고, 첫 번째 제품인 ‘돈볼펜’을 선보이며 전 세대의 호응과 인지도를 얻었다. 이어 지난달에는 ‘돈키링’과 ‘돈봉투’를 잇따라 출시해 친환경 굿즈를 통한 착한 소비 트렌드로 MZ세대의 관심을 이끌었다.

이번에 선보이는 ‘돈달력’은 조폐공사 최초의 달력 상품이다. 화폐의 상징성과 한국적 디자인 감성을 결합한 프리미엄 달력 2종과 행운을 상징하는 럭키 캘린더 1종으로 구성했다.

프리미엄 돈달력은 벽걸이형과 탁상형 두 가지로, 화폐 속 인물과 유적을 통한 우리 문화와 역사의 스토리텔링 콘셉트가 특징이다. 내지는 화폐 제조 부산물을 재활용해 돈가루를 직접 확인할 수 있는 친환경 용지를 썼으며, 새해의 풍요를 상징하는 황금 커버로 마감했다. 1차 생산 수량은 총 4000개로, 벽걸이형 2만 2000원·탁상형 1만 8000원에 연말연시 선물용으로 선보인다.

함께 출시되는 럭키 캘린더는 메모 및 일정 기록이 가능한 메모지가 포함된 데스크형으로, 행운의 네잎클로버 디자인이 공간에 포인트를 더한다. 1000개 한정으로 1차 출시되며, 가격은 2만 4000원이다. 실용성과 디자인을 모두 갖춘 선물용 아이템으로 손꼽힌다.

사전 예약 판매는 11일부터 각 상품의 1차 준비 수량 소진 시까지 진행하며, 오는 12월 8일부터 순차 배송할 정이다.

성창훈 사장은 “조폐공사가 처음 선보이는 ‘돈달력’을 통해 국민과 함께 더 큰 행복을 나누는 2026년이 되길 바란다”며, “화폐가 지닌 신뢰와 희망의 가치를 일상 속으로 확장해 행운과 따뜻한 마음을 전하는 국민 참여형 ESG 굿즈 문화를 확산해 나가겠다”고 말했다.