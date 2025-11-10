[헤럴드경제=유재훈 기자]웹케시글로벌(대표 이실권)이 베트남 B2B 핀테크 사업 확대를 위해 싸이버로지텍 베트남 법인과 MOU를 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 보유한 기술력과 산업 네트워크를 결합해 베트남 기업의 재무·물류·운영 업무 전반에서 디지털 전환을 촉진하기 위해 마련됐다.

양사는 웹케시글로벌의 기업 금융 솔루션과 싸이버로지텍베트남의 해운·물류·항만·제조ERP 전문 솔루션을 연계해 통합 서비스를 공동으로 개발할 계획이다. 자금흐름, 재고, 운송, 세금 등 기업 운영에 필요한 핵심 업무를 실시간 연동하고, 현지 기업들이 단일 플랫폼에서 재무와 물류 데이터를 관리할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

웹케시글로벌은 ▷중견·대기업 대상 자금관리 플랫폼 ‘WeCMS’ ▷전자세금계산서 및 세무신고 솔루션 ‘WeTax’ ▷QR 기반 청구·수납 자동화 서비스 ‘WeBill365’를 중심으로 솔루션 연계를 추진해 기업 금융 업무 효율성과 자동화 수준을 고도화할 예정이다.

싸이버로지텍베트남은 해운·터미널·포워딩·창고 등 공급망 전반에 특화된 솔루션을 비롯해, 제조ERP와 글로벌개발센터(GDC) 서비스 제공 역량을 기반으로 기업 운영 전반의 생산성 향상을 지원한다.

이번 협약을 계기로 양사는 수작업 중심이었던 현지 기업의 회계 및 세무 업무를 디지털화하고, 데이터 기반 의사결정 체계를 강화할 전망이다. 이를 통해 기업 금융 및 운영의 정확성 및 투명성 제고가 기대된다.

이실권 웹케시글로벌 대표는 “물류·ERP 분야의 선도 기업인 싸이버로지텍베트남과의 협력을 통해, 베트남 기업들이 자금관리와 세무, 물류를 통합적으로 운영할 수 있는 새로운 비즈니스 환경을 마련하게 됐다”며 “이번 협약은 단순한 시스템 연동을 넘어 베트남 B2B 핀테크 시장의 혁신을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 전했다.