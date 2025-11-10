전력반도체 수요 지속 증가 실적 긍정 요인

[헤럴드경제=박지영 기자] DB하이텍이 10일 공시를 통해 올해 3분기 연결기준 매출액 3747억원, 영업이익 806억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 이는 각각 전년동기대비 30%, 71% 증가한 수치로 영업이익률은 22%를 기록했다.

지난 분기에 이어 전력반도체 수요의 지속적인 증가가 실적에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다. 응용 분야 중에서는 산업향의 매출 증가가 두드러졌다.

DB하이텍 관계자는 “고부가·고성장 제품을 중심으로 전력반도체 기술 경쟁력을 제고하는 동시에 해외 사업 확대, 신사업 추진 등을 통해 사업 기반을 견고히 할 계획”이라고 밝혔다.

DB하이텍은 국내 최초 시스템반도체 파운드리 전문기업이자 2008년 세계 최초로 0.18 마이크로미터(um) 복합전압소자(BCDMOS) 공정 기술을 개발한 국내 대표 강소기업이다.

중국, 대만, 일본, 미국 등에 400여 개 고객사를 두고 있으며, 전력반도체 분야에서는 세계적인 수준의 경쟁력을 인정받고 있다.

특히 DB하이텍과 같이저전압(5V)부터 고전압(1200V)까지 모든 전력반도체 제품 설계를 지원하는 파운드리 기업은 전 세계에서 손에 꼽는다.

한편, DB하이텍은 11월 10일부터 11일까지 국내 기관 투자자를 대상으로 3분기 경영실적 발표 기업설명회를 개최할 예정이다.