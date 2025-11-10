지하 3층~지상 43층, 총 824세대 규모 대단지 조성

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트는 경기 광명시 광명13-1·2구역 통합재개발사업을 수주했다고 9일 밝혔다. 이번 사업은 광명동 43-4번지 일대에 지하 3층, 지상 43층 규모의 아파트 9개동, 총 824세대를 조성하는 대규모 정비사업이다. 총 도급액은 약 3030억원에 달한다.

광명13-1·2구역은 서울지하철 7호선 광명사거리역에서 도보 10분 거리에 위치해 있는 역세권으로, 서부간선도로 접근성도 뛰어나 서울과 경기, 인천 주요 지역으로의 이동이 용이하다.

주변 교육 환경도 강점이다. 광명남초, 광명중, 경기항공고, 명문고 등 주요 학교가 인접해 있고, 이마트와 광명전통시장 등 생활편의시설이 풍부하다. 인근에는 안양천이 자리해 친환경적인 주거 환경을 갖췄다.

사업지 일대에는 광명7·9·11·12R 구역 등 다수의 재개발 사업이 동시에 추진되고 있으며, 안양천 개발 계획도 예정돼 있어 지역 전반의 주거환경 개선과 부동산 가치 상승이 기대된다.