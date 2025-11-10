철교 위에 펼쳐지는 27m 전망대, 기차 모형의 감성 휴식공간 탄생 하늘과 물이 맞닿은 조망 공간, 중랑천 전경 한눈에...2026년 6월 완공 목표, ‘경춘철교 음악분수’에 이어 수변 명소 업그레이드

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 과거 경춘선 열차가 지나던 경춘철교 위에 ‘교량분수 전망대’를 조성한다.

경춘철교는 중랑천에 위치한 철교로 현재는 ‘경춘선숲길’의 일부로 조성돼 시민들의 산책로로 활용되고 있다. 구는 오래된 철교에 분수와 전망대를 더해 중랑천의 수변 경관과 어우러진 감성적인 쉼터로 만들겠다는 구상이다.

전망대는 월계동 224-3 일대 중랑천 우안 경춘철교 상부에 설치되며, 길이 27m, 폭 6.3m 규모의 개방형 조망공간으로 조성된다. 기존 철교 구조물을 보수·보강해 안전성을 확보하고, 철교 위에서 중랑천과 교량분수를 한눈에 내려다볼 수 있도록 설계했다.

실제 열차를 모티브로 한 기차모형 쉼터(17.0m×3.0m)와 기관실 포토존(6.8m×3.0m)도 조성한다. 쉼터 내부는 음료를 즐길 수 있는 작은 카페형 공간으로 운영되며, 기관실은 경춘선의 역사와 추억을 담은 포토존으로 연출된다.

사업은 올해 11월 착공해 2026년 6월 완공이 목표다. 공사 전 설계 등에 필요한 비용은 구비를 확보해 마쳤으며, 공사비는 시비를 투입해 추진된다.

이번 전망대 조성은 지난해 당현천과 중랑천이 만나는 지점에 조성된 ‘노원두물마루’, 당현천의 새로운 랜드마크 ‘당현마루’의 성공에 이은 후속 사업이기도 하다. 두 공간이 시민들의 여가명소로 자리잡은 만큼, 구는 경춘철교 전망대 역시 낮에는 휴식, 밤에는 감성 조명이 어우러진 복합 힐링 공간으로 발전시킨다는 구상이다.

구는 지난 8월 전국 최초로 레이저와 미러 기술을 결합한 ‘경춘철교 음악분수’를 개장한 바 있다. 트위스터·빅아치 등 다양한 분수 연출과 레이저 퍼포먼스가 결합된 음악분수는 주민들의 큰 호응을 얻으며 중랑천의 야간 명소로 자리 잡았다.

오승록 노원구청장은 “경춘철교 전망대는 노원구의 새로운 수변 랜드마크가 될 것”이라며 “앞으로도 자연과 문화가 공존하는 도시를 만들기 위해 지속적으로 수변 명소를 확충해 나가겠다”고 말했다.