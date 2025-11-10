협업 실증기업 6개사와 ‘강남관’ 운영 혁신 기술로 해외 바이어 관심 집중… 유럽시장 진출 교두보 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 11월 4일부터 6일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘스마트시티 엑스포 월드 콩그레스 2025(SCEWC 2025)’에 참가해 총 225건의 비즈니스 상담을 진행, 약 457만 달러 규모의 상담 성과를 거뒀다.

올해로 14회를 맞은 이 박람회는 전 세계 800여 개 도시와 1000여 개 기업이 참가하는 세계 최대 규모의 스마트시티 전시회로, 올해 주제는 ‘도시를 위한 시간(The Time for Cities)’이었다.

구는 이번 참가를 통해 ▲협업 실증기업의 해외시장 진출 기반 마련 ▲해외 도시 간 네트워크 강화 ▲스마트시티 선도 도시로서의 이미지 제고 등 다방면의 성과를 달성했다.

강남구는 스마트도시 모델을 전 세계에 소개하고자, 협업 실증기업 6개사와 공동으로 ‘강남관’을 운영했다. 기업들은 혁신 기술을 바탕으로 실생활에 밀접한 스마트도시 솔루션을 소개했다.

‘어플레이즈’는 인공지능을 활용해 공간별로 어울리는 음악을 자동으로 추천하는 시스템을 선보였다. ‘큐빅’은 공공 데이터를 안전하게 활용할 수 있도록 개인정보 보호 기능이 강화된 언어처리 기술을 소개했다. ‘리무빙컴퍼니’는 신체에 접촉하지 않고 3차원 영상으로 근육과 관절 상태를 측정해 동작을 분석하는 기술을 선보였다.

‘모넷코리아’는 공사 현장 등에서 센서를 통해 실시간으로 안전 상태를 점검할 수 있는 시스템을 발표했다. ‘볼트크리에이션’은 기존 CCTV에 간단히 부착해 특정 이미지를 식별할 수 있는 장치를 소개하며 도시 보안의 새로운 해법을 제시했다. ‘덱스터크레마’는 사용자의 관심사에 맞춰 광고를 자동으로 조합·제작하는 기술을 통해 공공과 민간의 맞춤형 정보 제공 가능성을 보여줬다.

전시장에서는 유럽 주요 도시 공무원 및 기업 관계자들과 교류하며, 강남구의 행정 효율화 및 데이터 기반 도시 운영 모델에 대한 협력 가능성을 타진했다. 강남구의 스마트 행정 정책은 일본 오사카를 비롯한 여러 도시와 일본 정부 관계자들로부터 높은 관심을 받았으며, 구체적인 협력 방안을 논의하는 등 국제적 주목을 받았다.

참가 기업들 역시 해외 바이어 및 도시 관계자들과의 실질적인 접촉을 통해 성과를 도출했다. 특히 ‘리무빙컴퍼니’는 전시 기간 중 스페인 기업 이세른 메디컬 텔레콤(ISERN MEDICAL TELECOM)과 업무협약(MOU)을 체결하고, 병원 및 방문요양 플랫폼에 자사 솔루션을 도입하기로 합의하는 등 가시적인 성과를 거뒀다.

참가 기업들은 “이번 박람회를 통해 강남구와 함께 글로벌 무대에서 기술력을 효과적으로 알릴 수 있었고, 현장에서 실제 비즈니스 기회를 발굴할 수 있었다”며 긍정적인 평가를 내놨다.

조성명 강남구청장은 “이번 박람회 참가를 통해 강남구의 기술력과 혁신 역량이 국제적으로 인정받았다”며 “앞으로도 구민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 행정 서비스와 도시 인프라를 지속적으로 확장해, 세계가 주목하는 미래형 도시로 자리매김하겠다”고 말했다.