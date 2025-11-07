토허제 묶인 용인시 수지구서

세 번째 현장간담회 개최

“규제 풀고 합리적 세제 마련”

장동혁 국민의힘 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회’에서 발언하고 있다. [연합]
장동혁 국민의힘 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회’에서 발언하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 7일 “교통체증으로 길이 막힌다고 했더니, 차량을 사지 말라고 하는 정책”이라고 비판했다.

국민의힘 부동산정책 정상화 특별위원회 위원장인 장 대표는 이날 오전 경기도 용인시 수지구에서 개최된 세 번째 현장 간담회에서 “서울은 차가 많아서 교통체증이 발생한다고 했더니, 앞으로 모든 차량은 서울에 출입하지 말라고 통제하는 것과 똑같은 정책”이라며 이같이 말했다.

장 대표는 “집을 팔고 싶은 국민도, 집을 사고 싶은 국민도 모두 규제 속에 갇혀버렸다”며 “이곳 용인 수지 역시 대표적인 피해 지역”이라고 했다. 수지구는 10·15 대책에서 서울 전역과 함께 규제지역 및 토지거래허가제 지역으로 묶인 경기도 12곳 중 한 곳이다.

장 대표는 “규제를 빗겨간 수도권과 부산, 대구 등 지방 핵심 지역에서는 들불처럼 풍선 효과가 번지고있다”며 “공급이 급한 지역의 재건축·재개발 사업도 혼란을 겪고 있다”고 했다. 최근 출범한 정부의 ‘부동산감독 추진단’과 관련해서도 “부동산 거래는 곧 투기고, 실수요자도 투기범으로 보는 이재명 정권의 잘못된 인식이 그대로 드러나고 있다”고 비판했다.

이어 “국민의힘은 내 집 마련의 꿈을 죄악시하지 않고, 국민의 노력을 백안시하지 않고, 정권의 잘못된 시선부터 바로잡으면서 주택 정책의 기본부터 바로 세워 나가겠다”며 “원활한 주택 공급이 이뤄질 수 있도록 규제를 풀고 상식적이고 합리적인 세제를 만들기 위해서 힘을 쏟겠다”고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회’에서 발언하고 있다. [연합]
장동혁 국민의힘 대표가 7일 경기도 용인시 수지구의 한 아파트 단지에서 열린 ‘부동산 정책 정상화 특별위원회-부동산 대책 경기도 현장 간담회’에서 발언하고 있다. [연합]

한편 국민의힘 부동산 특위는 지난달 24일 오세훈 서울시장과 함께 서울시 노원구의 상계5 재정비촉진구역을 방문해 정부 대책에 따른 사업 지연을 우려하는 조합원과 주민들의 목소리를 들었다. 같은 달 28일에는 마포 서울청년센터에서 부동산 간담회를 열고 이번 대책이 청년 주거에 미칠 영향을 살폈다.


soho0902@heraldcorp.com