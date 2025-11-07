자비에르 살몽 사진전 11월 12일부터 29일까지 ArtCube2R2 갤러리서 개최

프랑스 루브르 박물관 그래픽아트 부문 디렉터이자 17~18세기 유럽미술 전문가인 자비에르 살몽(Xavier Salmon)이 오는 12일부터 서울 아트큐브투알투 갤러리(Art Cube 2R2)에서 사진전 ‘Spirit of Korea, Spirit of Paris : The Curator’s Eye’를 선보인다.

이번 전시는 살몽이 ‘큐레이터의 시선’으로 포착한 한국과 파리의 건축, 풍경, 도시의 청취를 한 자리에 모아 보여준다. 또한 코리아헤럴드의 미디어 후원으로 진행되며, 이달 29일까지 관람할 수 있다.

살몽은 루브르에서 그래픽아트를 총괄하며 ‘마리 앙투아네트’, ‘비제 르브랭’, ‘마담 드 퐁파두르와 예술’ 등 수많은 전시를 기획해 왔다. 또한 회화와 건축을 넘나드는 폭넓은 미술사적 시각으로 시간과 공간의 조화를 탐구해 왔다. 그는 이번 전시를 통해 카메라로 포착한 시선을 한국의 전통 재료인 한지 위에 인화함으로써, 자신이 사랑해 온 한국 미학에 대한 경의와 애정을 드러낸다.

살몽은 루브르의 고미술 복원 과정에서 한지의 질감과 보존력에 깊은 인상을 받아, 오랫동안 ‘서양 미술 복원에 한지를 활용할 수 있는 가능성’을 연구해 왔다. 그는 이번 전시에서 직접 한지에 인화한 작품을 통해, 빛과 시간 속에서 종이의 숨결이 사진 이미지와 교감하는 과정을 시각화한다. 종이의 투명한 결을 따라 번지는 빛은, 마치 유럽의 석조건축이 세월의 결을 품듯, 한국 건축의 숨결 또한 고스란히 담아낸다.

한국 체류 중 그가 직접 촬영한 서울과 경주의 풍경, 한옥과 사찰의 건축미, 그리고 자신이 거주하는 파리의 거리와 건축은 교차적으로 배치되어 두 도시의 ‘정신(Spirit)’이 서로 닮아 있음을 보여준다. 이는 그가 오랫동안 탐구해 온 ‘예술의 본질적 조화’라는 주제와도 맞닿아 있다.

홍지숙 아트큐브투알투 갤러리 대표는 “자비에르 살몽의 작품은 한지라는 동양적 재료와 서양의 시선이 만나 탄생한 새로운 미학적 실험”이라며 “이번 전시는 큐레이터로서의 통찰과 작가로서의 감성이 대화하는 자리이자, 한지를 매개로 한 문화 교류의 장이 될 것”이라고 말했다.

살몽은 프랑스 아카데미 그랑프리 수상자이자 저명한 미술사학자이다. 저서로는 ‘Fontainebleau: The Time of the Italians’, ‘Les Architectures du Maroc’ 등 다수가 있으며, 그의 사진은 단순한 풍경 기록을 넘어 문화유산 속 시간의 층위와 미학적 질서를 탐구하는 작업으로 평가받는다.