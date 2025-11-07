‘완판 행렬’ 플라잉다운 경험 제공

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드가 전개하는 뉴발란스는 완판 행렬 중인 ‘플라잉 다운’을 주제로 한 ‘웨이 투 피크(WAY TO PEAK)’ 팝업스토어를 서울 성수 플래그십스토어에 열었다고 7일 밝혔다.

지난 1일 진행된 사전 오프닝 행사에는 뉴발란스 앰배서더인 김연아, 에스파 윈터, 메이저리거 김하성, 프로야구 선수 원태인, 모델 안현민이 참석했다. 배우 김보라, 배윤경, 가수 레디 등 다양한 패션 셀럽들도 함께 했다.

이번 팝업은 플라잉 다운의 기능성과 가능성을 하나의 여정으로 담아낸 콘셉트로 구성됐다. 뉴발란스의 대표 겨울 아우터 라인인 ‘플라잉77 구스다운 컬렉션’을 직접 경험할 수 있다.

또한 뉴발란스 플라잉 다운의 감성과 기술력을 표현한 다양한 콘셉트의 이벤트와 굿즈를 함께 선보여 방문객들에게 특별한 브랜드 경험을 제공한다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 “플라잉77 구스다운은 일상과 기능성, 디자인을 모두 갖춘 대표적인 겨울 아우터 제품”이라며 “이번 팝업을 통해 소비자들이 직접 착용하고 체험하며 자신만의 ‘WAY TO PEAK’를 발견하길 바란다”고 전했다.