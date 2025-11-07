[헤럴드경제=장연주 기자] 영국에서 한 중등학교 교장이 수년에 걸쳐 여학생들을 성적으로 학대한 사실이 드러나면서 지역 사회에 큰 충격을 주고 있다. 그런데 이 교장은 덜미가 잡힌 후에도 “난 발기부전이라 불가능하다”는 황당한 변명을 한 것으로 드러나 비판이 더욱 고조되고 있다.

4일(현지시각) 영국 매체 더 미러에 따르면, 웨일스 뱅거 지역의 중등학교 교장 닐 포든(67)은 4명의 여학생을 성적으로 학대한 혐의로 징역 17년을 선고받았다. 그는 총 19개의 성범죄 혐의 중 대부분에 대해 유죄 판결을 받았다.

이에 포든은 모든 혐의를 부인하며 “발기부전으로 성행위가 불가능하다”라고 주장했지만, 재판부는 그의 주장을 받아들이지 않았다.

오히려 재판부는 그를 “타락하고 오만한 괴물”, “약자를 괴롭히는 사람”이라고 강하게 비판했다.

이 사건은 지난해 9월 A양의 신고로 드러나게 됐다. A양은 교직원에게 자신의 휴대전화에 저장된 노골적인 성적 메시지와 사진을 보여주며 “포든 교장이 보낸 메시지”라고 폭로했다.

조사 결과, 메시지가 발송된 전화번호는 실제로 포든 교장의 번호였고 사진 역시 포든의 차량 안에서 촬영된 것으로 밝혀졌다.

A양은 “수개월간 포든과 성적 관계에 있었다”고 토로했으며, 그후 포든은 체포됐다.

앞서 학교 측은 지난 2018년 한 학생과 기숙사 관리인으로부터 포든의 부적절한 행동에 대한 제보를 받았던 것으로 드러났다. 그럼에도 포든에게 구두 경고만 내렸을 뿐, 추가 조사나 학생과의 분리 조치 등 실질적 대응은 이뤄지지 않은 것으로 비판 여론은 더욱 거세지고 있다.