- 시흥거모지구 민간분양 포문 여는 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’에 기대감 집중

분양시장에서 각 지역의 시작을 알리는 ‘초기 분양 단지’가 연일 높은 인기를 보이고 있다. 선두주자라는 상징성과 희소성에 더해, 향후 후속 분양이 이어지고 인프라가 완성되면 높은 프리미엄을 기대할 수 있다는 점에서 실수요자와 투자자 모두의 관심이 집중되고 있다.

특히 신도시, 택지지구, 도시개발지구 등에서 초기에 공급되는 단지는 해당 지역의 주거 이미지를 형성하고, 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리 잡는 경우가 많다. 대개 흥행의 초석을 다지기 위해 입지 여건이 가장 우수한 곳에 조성되고, 건설사 역시 브랜드의 첫인상을 결정짓는 만큼 평면 설계, 커뮤니티 구성, 외관 디자인 등 상품성 전반에 심혈을 기울인다.

업계에서는 초기 분양 단지가 향후 개발이 진행되며 인근에 다양한 생활 인프라가 확충되기 때문에, 실거주 여건은 물론 시세 차익 측면에서도 유리하다고 분석한다. 또한 후속 단지 대비 분양가가 상대적으로 합리적으로 책정되는 경우가 많아 초기 진입자에게 유리하다는 평가다.

대표적 사례로는 남양주 다산신도시가 꼽힌다. 해당 지역의 첫 민간 분양 단지였던 ‘다산 유승한내들 센트럴’은 입주 초기인 2018년 전용 84㎡ 기준 4억8500만원 수준이던 거래가가 올해 10월 8억4500만원으로 3억6000만원이 상승했다. 개발 초기에 입주해 지역 성장의 과실을 온전히 누린 대표적인 사례다.

부동산 관계자는 “초기 분양 단지는 지금은 허허벌판처럼 보여도 입주 시점이 되면 기반시설과 생활 인프라가 갖춰지며 주거 환경이 크게 달라진다”며 “이에 미래 가치를 선점하려는 수요자들이 빠르게 움직이면서 초기 분양 단지들의 경쟁률과 청약 열기가 꾸준히 이어지고 있다”고 설명했다.

이러한 분위기 속에서 최근 시흥거모지구의 민간분양이 본격화되며 시장의 눈길이 쏠리고 있다. 그 포문을 여는 단지가 바로 ‘시흥거모 엘가 로제비앙’이다. 시흥거모지구의 민간분양 시작을 알리는 단지라는 상징성과 함께, 향후 시흥거모지구의 주거 기준을 제시할 ‘퍼스트 프리미엄’ 단지로서의 기대감이 높아지고 있다.

시흥거모지구는 시흥시 거모동·군자동 일원 약 152만4,243㎡(약 46만평) 부지를 공공택지로 개발하는 대규모 사업지다. 개발이 완료되면 총 1만405가구, 약 2만7천여 명이 거주하는 신흥 주거도시로 거듭나게 된다. 단순한 주거단지를 넘어 교육·문화·상업·녹지 기능이 결합된 복합 주거지구로 조성되며, 특히 지구를 가로지르는 하천과 연계된 수변공원 및 생태공원이 조성돼 쾌적한 주거환경을 자랑할 전망이다.

시흥거모 엘가 로제비앙은 이러한 시흥거모지구의 민간분양을 본격화하는 단지인 만큼, 입지 우위를 확보했다. 바로 옆에 중심상업지구가 계획돼 있어 다양한 인프라를 손쉽게 누릴 수 있으며, 4호선·수인분당선 신길온천역의 도보 이용이 가능해 역세권 프리미엄이 기대된다.

또한 단지 내 어린이집과 함께 도보권에는 유치원·초등학교·중학교(계획) 부지가 자리해 안심통학권도 확보하고 있다. 여기에 지구 내 조성될 다양한 공원 부지와 이마트 트레이더스 안산점, 롯데마트 시화점, 시흥프리미엄아울렛, 한도병원, 시화병원 메가박스 등도 인접해 쾌적한 주거환경도 갖출 것으로 보인다. 이 밖에도 반월·시화국가산업단지, 안산사이언스밸리, 시흥스마트허브 등 다수의 산업단지가 가까워 직주근접성이 뛰어나다.

분양관계자는 “단지는 이와 함께 혁신 평면 설계와 차별화된 커뮤니티를 도입해 주거쾌적성을 한층 높일 예정”이라며 “또한 시흥시가 정부의 10.15부동산 대책을 피하고, 분양가상한제가 적용돼 부담이 적다는 점에서도 벌써부터 높은 관심이 이어지고 있다”고 전했다.

한편, 시흥거모 엘가 로제비앙은 시흥거모지구 B6블록에 지하 2층~지상 최고 25층, 5개 동, 전용면적 61·84㎡, 총 480가구 규모로 조성된다. 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 중소형으로 구성되는 것이 특징이다.

시흥거모 엘가 로제비앙의 주택전시관은 경기도 안산시 단원구 고잔동 일원에 마련되며, 11월 중 오픈 예정이다.