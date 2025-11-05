지방의회 역량 강화 및 균형 발전 논의... 9개 시·군의회 의장 참석, 협력 의지 다져

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군의회(의장 김정희)가 경북 북부지역 시·군의회 간 협력 강화와 상생 발전을 위한 논의의 장을 마련했다.

울진군의회는 4일 울진군 한울 광역 방사능 방재 지휘센터에서 ‘제136차 경북 북부지역 시·군의회 의장협의회 월례회’를 주관해 개최했다.

이날 회의에는 경북 북부 9개 시·군의회 의장을 비롯해 울진군 의원 및 관계 공무원 등 60여 명이 참석했다. 참석자들은 각 시·군이 가진 주요 현안을 공유하고, 지방의회 간의 실질적인 협력 방안에 대해 깊이 있는 논의를 진행했다.

특히, 이번 월례회에서는 지방의회의 역량 강화와 지역 균형발전을 주요 의제로 다뤘으며, 이를 통해 경북 북부지역 전체의 상생 발전을 위한 구체적인 협력 방안이 모색되었다.

️김정희 울진군의회 의장은 “경북 북부지역 시·군의회가 한자리에 모여 지역의 공통된 과제와 발전 방향을 함께 모색할 수 있어 매우 뜻깊다”고 소감을 밝혔다.

이어 김 의장은 “앞으로도 지방의회가 주민 중심의 자치 실현과 지역 발전을 위해 함께 힘을 모아 노력해 나가기를 바란다”며, 지방의회 간의 지속적인 협력의 중요성을 강조했다.

이번 월례회는 경북 북부지역 지방의회가 단합해 지역 현안에 공동으로 대응하고, 균형 있는 지역 발전을 위한 발판을 마련했다는 평가다.