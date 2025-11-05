유네스코 세계기록유산 지역위원회 협력 워크숍 개최 MOWCAP 사무국 유치로 아시아·태평양 기록유산 협력 거점 역할 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 기록문화의 도시’ 경북 안동이 유네스코 세계기록유산 보존과 국제협력의 거점 도시로 발돋움하고 있다.

안동시는 한국국학진흥원(원장 정종섭)과 함께 오는 6일 ‘유네스코 세계기록유산 지역위원회 협력 워크숍’을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍은 세계 각 지역의 기록유산 보존 전문가들이 한자리에 모여 기록문화의 다양성과 범위를 탐구하고, 국가 간 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

행사는 한국국학진흥원에서 열리며, 유네스코 세계기록유산 네 개 지역위원회인 ▲아시아·태평양(MOWCAP) ▲라틴아메리카(MoWLAC) ▲아프리카(ARCMoW) ▲아랍(MoWCAR) 지역위원회 의장단이 모두 참석한다.

여기에 유럽 지역위원회와 국제자문위원회(IAC) 소속 전문가들도 함께해 국제협력 강화 방안을 심도 있게 논의할 예정이다.

안동은 세계기록유산과 깊은 인연을 맺고 있다.1997년 유네스코 세계기록유산으로 등재된 훈민정음해례본은 1940년 안동에서 발견돼 인류 문자문화의 위대함을 상징하는 대표적 유산이다.

또한 2015년 등재된 유교책판은 조선시대 유학자들의 저작을 판각한 자료로, 현재 한국국학진흥원에서 보존·관리되고 있다. 이는 조선의 학문과 사상을 집대성한 귀중한 기록유산으로 평가받는다.

이처럼 안동은 ‘전통과 기록이 공존하는 도시’로 세계인의 주목을 받고 있으며, 이번 행사를 통해 세계기록유산 보존과 국제협력의 새로운 모델을 제시할 것으로 기대된다.

안동은 이미 유네스코 세계기록유산 아시아·태평양 지역위원회(MOWCAP) 사무국이 자리한 도시다.

2022년 MOWCAP 사무국이 한국국학진흥원(안동)에 설치되면서 안동은 아시아·태평양 지역 기록유산 협력의 중심지로 자리매김했다.

이번 워크숍에는 한국, 일본, 인도네시아, 중국, 키르기스스탄 등 MOWCAP 위원단 8명이 참여해 각국의 보존 정책과 경험을 공유하고, 지역 간 네트워크 강화를 모색할 계획이다.

권기창 안동시장은 “세계 각 지역의 기록유산 전문가들이 안동에 모이는 것은 우리 시의 위상과 신뢰를 보여주는 상징적인 일”이라며 “이번 워크숍을 계기로 안동이 세계기록유산 보존과 활용을 선도하는 국제협력 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 시는 이번 행사를 통해 기록문화의 도시 안동이 세계기록유산 보존과 국제협력의 실질적 거점으로 성장할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대하고 있다.