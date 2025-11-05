‘결핵환자 사례관리’ 부문에서 질병관리청장상 수상 가정방문, 병원 동행, 보건복지서비스 연계 등 다각도로 맞춤형 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 질병관리청이 주관한 ‘2025년 민간·공공협력 결핵관리사업 평가대회’에서 사례관리 부문 질병관리청장상(최우수상)을 수상했다고 밝혔다.

‘민간·공공협력 결핵관리사업’은 정부가 결핵치료 의료기관과 보건소에 결핵관리 전담인력을 지원해 환자를 진단부터 치료 종료 시까지 체계적으로 관리하는 사업이다.

이번 평가는 전국의 민간·공공기관을 대상으로 국가결핵관리사업에 대한 이해도, 적극성, 성과 등을 종합해 우수 공공기관 8곳과 민간기관 3곳을 선정하고 우수 사례를 공유하기 위해 실시됐다.

광진구가 최우수상을 받은 ‘결핵환자 사례관리’는 취약성이 높은 결핵환자를 조기에 발굴해 사례상담을 진행하고 지원계획을 수립해 가정방문, 병원진료 동행, 보건·복지서비스 연계 등 환자에게 필요한 맞춤형 활동을 치료 종결 시까지 제공한다.

광진구는 결핵취약성 평가를 통해 위험군으로 분류된 환자의 가정을 직접 방문해 질병예방 교육과 복약 관리, 위생용품 지원을 실시했으며, 병원진료 및 약국 방문에 동행하고 의료기관 결핵전담 간호사와의 협력을 통해 꾸준한 약 복용을 유도했다.

또 동주민센터를 통해 의료급여 지원제도를 안내하고, 결핵 산정특례 및 대한결핵협회 복약지원사업 신청을 돕는 등 결핵 완치와 감염 확산 차단을 위해 다각도로 노력한 점이 높은 평가를 받았다.

김경호 광진구청장은 “결핵은 꾸준한 치료를 통해 완치가 가능한 질환이지만, 치료를 중단할 경우 전염성과 내성균 발생 위험이 커질 수 있다”며 “보건소의 세심한 사례관리를 통해 환자들이 끝까지 치료를 이어가 완치에 이를 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.