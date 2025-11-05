통합메시징시스템(UMS) 구축 전문기업 ㈜엠앤와이즈(대표 조종철)는 ㈜하나카드의 메시징 시스템 고도화 프로젝트를 성공적으로 완료하며, 금융권 메시징 분야에서의 기술 경쟁력과 수행 역량을 다시 한번 입증했다고 30일 밝혔다.

엠앤와이즈는 이번 프로젝트를 통해 하나카드의 통합 생활금융 플랫폼 ‘하나머니’의 메시징 환경을 전면적으로 고도화했다. 기존 분리 운영되던 메시징 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 통합 구축하여, 템플릿 제작부터 발송, 중지, 이력 관리까지 전과정을 단일 체계로 운영할 수 있는 환경을 마련했다.

이를 통해 메시지 발송 프로세스의 효율성과 일관성, 품질 관리 수준을 크게 향상시켰다. 또한 CMS(콘텐츠 관리 시스템)와의 유기적인 연동을 통해 고객 데이터를 기반으로 한 정교한 마케팅 타겟팅과 자동화된 성과 분석이 가능해졌다.

이로써 마케팅 실행의 효율성을 높이고, 캠페인별 성과를 실시간으로 측정할 수 있는 데이터 중심의 메시징 운영 환경을 구현했다.

특히 RCS, 친구톡 등 고객 친숙도가 높은 신규 채널을 확보하고 저비용 메시징 방식을 도입함으로써 발송 비용을 절감하는 동시에, 고객과의 커뮤니케이션 접점을 다각화했다.

아울러 발송 시스템 통합과 함께 개인정보 및 고객 동의 정보의 체계적 관리 환경을 구축, 보안성과 운영 안정성을 동시에 강화했다.

(주) 엠앤와이즈 조종철 대표는 “이번 하나카드 프로젝트는 금융권 고객의 요구에 부합하는 보안성·편의성·효율성을 모두 충족시킨 대표적인 성공 사례”라며, “엠앤와이즈의 검증된 기술력과 프로젝트 수행 노하우가 다시 한번 입증된 의미 있는 결과”라고 말했다. 이어 “앞으로도 금융, 공공, 유통 등 다양한 산업군을 대상으로 디지털 커뮤니케이션 혁신을 지속적으로 확산시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.