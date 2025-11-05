13일 동 외국인 43만명 방문 327억원 소비

부산시는 지난 9월 21일부터 지난달 3일까지 부산 전역에서 열린 '페스티벌 시월' 개최 성과를 분석한 결과, 행사 기간 외국인 방문객 수와 관광소비 지표 모두 증가하며 개최 효과가 뚜렷하게 나타났다고 밝혔다.

한국관광공사 한국관광데이터랩에 따르면 ‘페스티벌 시월’ 기간 부산 방문 외국인 수는 전년 대비 25% 증가한 약 43만5000명으로 나타났으며, 이는 전국 평균 증가율인 8%의 3배에 달했다.

주요 국적은 대만 19.1%, 일본13.5%, 중국12.3% 순으로, 특히 일본인의 비중이 확대되며 콘텐츠 소비를 주요 여행 목적으로 하는 일본 관광객의 행태가 ‘페스티벌 시월’ 기간에 반영된 결과로 분석된다.

같은 기간 외국인 관광소비 지출액은 전년 대비 34.6% 증가한 327억원으로 전국 평균의 2.5배 수준으로 나타났다. 내국인 관광소비 지출액도 전년 동기 대비 8.1% 증가한 3018억원으로, 증가액 기준 경기도에 이어 전국 2위를 기록했다.

아울러 페스티벌 시월 기간 확대에 따라 지난 9월 7박 이상 장기체류 관광객이 지난해 9월 대비 3.4% 증가했고 외지인의 평균 숙박일수도 본격 여름 휴가철인 8월보다 0.13일 높은 3일을 기록했다.

외국인 전용 관광패스 ‘비짓부산패스’의 3분기 판매량도 전년 동기 대비 71.2% 증가한 12만2000매를 기록하는 등 페스티벌 시월이 지역관광산업의 단순 양적 성장이 아닌 체류기간 연장, 소비 증진 등 실질적 성장을 견인한 것으로 평가됐다.

26개 참여행사에는 전년 대비 39.6% 상승한 총 93만4346명의 관람객이 방문하며 페스티벌 시월 통합브랜딩에 따른 집객 효과가 뚜렷하게 확인됐다. 또 해운대뿐만 아니라 원도심 및 서부산권 프로그램 확대로 행사 개최 효과가 부산 전역으로 확대되는 변화를 보였다.

올해 새롭게 선보인 페스티벌 시월만의 이색 경험 행사인 ‘세븐브릿지 투어’, ‘브런치 온더 브릿지’는 국내외의 관심 속에 새로운 글로벌 관광콘텐츠로의 성공 가능성을 보여줬다. 다만 ‘페스티벌 시월’ 통합앱의 활용도, 일부 신규행사 운영 미숙 등은 향후 보완이 필요한 과제로 지적됐다.