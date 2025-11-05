- 전 세대 중대형 구성에 4Bay 설계 적용… 일부 3면 개방형 특화설계로 공간활용도 ↑

- 공원형 단지 설계 및 조망형 이중창도 예비 청약자들 사이 인기

지난 30일 김천혁신도시 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’이 견본주택을 오픈한 가운데, 방문객들 사이 설계 완성도에 대한 반응이 뜨거운 것으로 알려졌다. 견본주택에는 오픈 이후 1만 명이 넘는 관람객이 다녀가며, 지역 내 새 아파트에 대한 수요 열기를 실감케 했다.

먼저 전용면적 84·113㎡ 중대형으로만 구성되며, 지역민의 선호도가 높은 4Bay 설계가 전 세대에 적용된 점이 눈길을 끈다.

전용면적 84㎡는 ‘ㄷ’자형 주방 배치에 현관 및 거실 더블 팬트리 구성을 더해 수납공간과 공간효율성을 극대화했다. 이어 전용면적 113㎡는 ‘ㄱ’자형 주방 배치에 대면형 아일랜드 식탁을 배치해 가족 간의 소통과 동선의 효율을 고려했다.

특히 이 가운데서도 전용면적 84㎡B, 113㎡B 타입의 경우, 3면 개방형 특화설계가 적용돼 실사용 면적이 크게 늘어난 점도 주목할 부분이다. 방문객들 사이에서는 그야말로 ‘와이드 프리미엄’이라는 호평이 나오기도 했다.

방문객들의 시선을 사로잡은 또 다른 부분은 바로 김천시 최초로 공원형 아파트로 조성된다는 점이다. 주차 공간이 지상에는 없고 모두 지하에만 배치된 만큼, 지상은 보다 안전하고 쾌적한 공간으로 조성된다는 점이 방문객들 사이 좋은 반응을 이끌어냈다.

이 외에도 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’은 김천시 최초로 철제 난간이 아닌 조망형 이중창(유리난간 일체형)을 적용해 개방감을 극대화했다. 또한 음식물쓰레기 자동 이송설비도 설치해 집 안에서 외부로 나가지 않고 편리하게 음식물처리가 가능한 생활특화시스템을 도입한 점도 돋보인다. 편의시설은 어린이수영장과 사우나, 피트니스 등을 마련할 예정이다.

한 견본주택 방문객은 “김천혁신도시에서 오랜만에 새 아파트가 공급된다고 해 분양 전부터 관심이 컸다”며 “김천(구미)역 역세권 입지도 마음에 들지만 특히 널찍하게 구성된 평면 설계와 아이들이 안전할 수 있는 공원형 아파트라는 점이 마음에 들어 청약에 도전해 볼 생각이다”라고 전했다.

이렇듯 돋보이는 상품성의 ‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’은 주변 생활 인프라도 풍부하다. KTX와 SRT가 정차하는 고속철도 김천(구미)역이 도보 5분거리에 위치한다. 또한 동김천IC와 김천IC를 통한 경부고속도로 진출입도 용이하다. 여기에 CGV와 복합센터, 병원, 식당, 카페 등 주요상권이 인근에 위치하고, 농소초(셔틀버스 지원예정)와 육아종합지원센터 등도 쉽게 이용할 수 있다.

‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’은 경북 김천혁신도시 M-2BL에 지하 2층~지상 29층, 3개동 전용면적 84~113㎡ 총 349세대로 지어진다. 지역민 선호도 높은 중대형 타입으로 구성되며, 각 타입별 세대수는 ▲84㎡A 102세대 ▲84㎡B 80세대 ▲113㎡A 112세대 ▲113㎡B 55세대다.

‘김천혁신 동일하이빌 파크레인’의 견본주택은 경북 김천시 KTX 김천(구미)역 인근에 위치한다. 단지의 입주는 2028년 10월 예정이다.