6일부터 12일까지 일주일간…상주쌀·햅쌀 전 품목 10% 할인 판매

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북상주시가 지역 농특산물 온라인 직거래 플랫폼인 ‘명실상주몰’을 통해 올해 수확한 상주 햅쌀을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 특별 할인 행사를 진행한다.

시는 오는 6일부터 12일 까지 ‘상주쌀 사는 날, RICE DAY’를 운영하며,행사 기간 동안 상주 대표 브랜드 쌀 ‘상주쌀 미소진품’을 비롯해 햅쌀과 각종 곡류를 10% 할인된 가격으로 판매한다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 본격적인 수확 철을 맞아 상주쌀의 품질 우수성을 널리 알리고, 소비자들이 신선한 햅쌀을 보다 저렴한 가격에 구입할 수 있도록 마련됐다.

특히, 엄격한 품질관리와 도정 과정을 거쳐 생산된 ‘상주쌀 미소진품’은 밥맛이 뛰어나고 향이 좋아 전국적으로 꾸준한 인기를 얻고 있으며, 이번 할인 기간 동안 소비자들의 높은 관심이 기대된다.

강영석 시장은 “상주쌀은 우수한 품질과 뛰어난 맛으로 전국 소비자들로부터 신뢰받고 있다”며 “이번 ‘RICE DAY’를 통해 더 많은 분들이 상주쌀의 우수성을 직접 경험하길 바란다”고 말했다.

상주시는 앞으로도 ‘명실상주몰’을 중심으로 지역 농산물의 온라인 판로를 확대하고, 소비 촉진 행사를 지속 추진해 농가 소득 증대와 지역 농산물 경쟁력 강화에 힘쓸 계획이다.