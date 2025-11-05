‘유럽풍 특급열차 레스토랑 객실 콘셉트’ 화려함과 정교함 갖춰… ‘명소 속의 또 하나의 명소’ 탄생 예감 30일 정식 개장 식당 없던 철도공원 고민 해결하며 온종일 놀거리 가득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 화랑대 철도공원에 기차 레스토랑 ‘익스프레스 노원’을 운영한다.

오는 11월 29일 개장식을 열고 30일 정식으로 운영에 돌입하는 ‘익스프레스 노원’은 이름 그대로 기차 콘셉트로 꾸며진 레스토랑이다. 레스토랑으로 사용될 열차 1량은 영화 세트 제작 전문가 집단이 제작했고, 주방 등 운영 공간으로 활용하는 열차 1량은 무궁화호 객차를 리모델링했다.

‘익스프레스 노원’은 유럽풍 특급열차의 화려한 분위기를 세심하게 담았다. 곳곳에 정교한 문양과 샹들리에와 소품이 채워졌다. 창문의 한쪽은 컨셉아트로 꾸며 마치 해안 철도를 따라 여행하는 느낌을 연출한다.

기차를 활용한 디자인과 인테리어는 익스프레스 노원이 위치한 화랑대 철도공원의 테마와 조화를 이룬다. 화랑대 철도공원은 경춘선 폐선부지를 공원화한 “경춘선 숲길” 구간 중 서울의 마지막 간이역이었던 舊화랑대역에 조성된 힐링타운이다.

당시 철길을 그대로 존치한 독특한 분위기로 입소문을 타던 철도공원은 이후 꾸준한 콘텐츠 보강으로 기차 테마파크로 발전했다. 세계 각지에서 온 이색적인 실물 기차, 미니 기차가 음료를 배달해 주는 이색 카페 ‘기차가 있는 풍경’, 스위스의 멋진 풍경과 기차를 정교하게 구현한 ‘노원기차마을-스위스관’이 대표적이다.

여러 광고, 뮤직비디오의 배경으로 등장하며 ‘인생샷 명소’로 떠오른 철도공원의 유일한 고민은 식당의 부재였다. 구는 ‘익스프레스 노원’을 새로 조성해 기존 철도공원의 통일성을 유지하며 이를 해결했다.

구 관계자는 “레스토랑 자체로도 수준 높게 운영하는 동시에, 철도공원의 재방문율과 체류시간을 높일 것으로 기대된다.”고 설명했다.

익스프레스 노원은 미라쥬 펍이 위탁운영한다. 미라쥬 펍은 공릉동 경춘숲길을 기반으로 성장한 로컬 브랜드 사업자다. 경춘선숲길 일대 카페거리가 일약 명소로 떠오르는 과정에서 주축이 된 지역 소상공인과의 협업으로 지역 상권 활성화라는 공익성을 확보하기 위해서다. 또한 카페거리의 성공 비결이었던 젊은 감각의 식음료를 철도공원에도 제공한다는 전략이다.

레스토랑은 매주 월요일을 제외한 화요일부터 일요일까지, 오전 11시부터 오후 9시까지 운영한다. 설, 추석 명절 당일 휴무 외에는 공휴일에도 정상 운영할 계획이다.

메뉴 역시 기대를 모은다. 돈가스, 스테이크, 파스타, 리조또, 브런치, 샐러드 등으로 구성해 젊은 연인, 어린이 동반 가족의 취향을 반영했다. ‘태릉솔밭 갈비 파스타’, ‘불암산 리조또’처럼 지역의 특성을 살린 신메뉴도 선보인다.

오승록 노원구청장은 “문화가 흐르는 명소로 인증받은 화랑대철도공원이 다시 한번 큰 도약을 앞두고 있다”며 “고품격 레스토랑을 통해 하루 종일 놀아도 심심할 틈 없는 완성형 테마파크로서의 가치를 높이겠다”고 말했다.