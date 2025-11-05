착한가격업소 5곳, 11월 한 달간 하루 평균 150회 광고 송출 유동 인구 많은 화곡역 전자게시대 활용해 홍보 효과 극대화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 소상공인을 지원하기 위해 지하철 5호선 화곡역 전자게시대에 지역 내 착한가격업소 광고를 11월 1일부터 무료로 송출하고 있다.

구는 ‘착한가격업소’ 5곳을 선정해 맞춤형 광고를 제작, 11월 한 달간 송출한다.

개별 컨설팅을 거쳐 제작된 맞춤형 광고는 매일 오전 7시부터 자정까지 송출된다. 업소당 15초 분량으로 하루 약 150회씩 광고가 노출된다.

착한가격업소란 지역 평균보다 저렴한 가격에 위생 상태와 친절 서비스를 함께 제공하는 곳으로, 행정안전부가 정한 기준에 따라 선정된다.

구는 외식업, 이미용업 등 총 94개 업소를 착한가격업소로 지정해 필요 물품 구매비 및 종량제 봉투 지원 등 다양한 인센티브를 제공하고 있다.

화곡역 전자게시대는 유동 인구가 많아 광고 효과가 뛰어나며, 매월 광고 예약이 조기에 마감될 정도로 높은 수요를 보이고 있다.

구는 이 사업을 통해 소상공인에게 실질적인 홍보 기회를 제공하고, 구민에게는 착한가격업소의 정보를 알려 물가 부담에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

광고 송출이 종료된 후에는 만족도 조사를 실시해 향후 지원 대상 및 기간 확대 여부를 종합적으로 검토할 방침이다.

진교훈 구청장은 “이번 사업이 소상공인에게 실질적인 홍보 기회를 제공해 경영 안정과 매출 증가에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 상권이 활력을 되찾고 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 다양한 지원 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.